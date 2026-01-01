公立医院收费改革︱医管局：总计9名病人「掷界」抵医院 获准弹性处理收旧价

公营医疗服务收费改革今日（1月1日）午夜实施，其中公立医院急症室诊费由180元加至400元，而分类为「危殆」及「危急」的病人可获豁免收费，急症病床每日300元。医管局为「压线」（又称「掷界」）抵达医院的市民，提供弹性安排，医管局急症科统筹委员会主席萧粤中今早在商台节目更新数字，指截至凌晨0时50分，有9名市民「压线」抵达医院，获安排弹性收费。

公立医院收费改革︱医管局：旨在分流非紧急病人

萧粤中指出，在0时过后才抵达的市民需采取新收费，部分市民来到后才知「呀系㖞，加咗价」，但亦没有即时离开，始终他们都有求诊需要。他提到，是次收费调整的最大目的，是希望将病情较轻微、稳定的第四及第五类（次紧急及非紧急）病人，分流至基层医疗服务，例如家庭医生或政府普通科门诊，从而让急症室能更专注处理第一及第二类（危殆及危急）的严重病人。他强调新安排下，危殆及危急病人的收费将继续获豁免。

设有退款及费用减免机制

对于有意见担心市民或因收费增加而不求医，宁愿自行购买成药处理，萧粤中认为此举并非理想。他建议，若身体出现轻微不适，应先向家庭医生等基层医疗提供者求助，以获得更合适的诊断。

萧粤中提到为配合新措施，医管局已将「服务高峰期退款计划」恒常化，经分流后被界定为次紧急或非紧急的病人，若选择不轮候并自行离开，可申请退回部分费用。此外，针对有经济困难的求诊者，医管局亦设有医疗费用减免机制。

萧粤中同意个别申请过程或较繁复，但已增聘人手，并安排「大使」及义工，在医院协助有需要的市民办理手续。对于情况紧急的病人，院方可先提供「临时豁免」，确保病人不会因经济问题而延误治疗。

