周深香港演唱会︱启德跨年第一人 台湾粉丝特意越洋来港 重庆旅客汉服打扮见偶像

内地歌手周深今明两日（12月31日及2026年1月1日）在启德体育园主场馆举行演唱会，是首个在启德举办跨年演唱会的歌手。大批盛装打扮「生米」（周深粉丝统称），携带各款应援公仔，到场支持偶像。有重庆游客特意在深圳换上汉服才来观看，称不会缺席周深在港的两场演唱会；亦有台湾游客特意越洋来港与偶像跨年。

周深演唱会︱台湾「生米」已在内地看五六场

启德体育园今日人头涌涌，台湾游客王女士表示，自去年迷上周深后，已往内地观看5、6场演唱会，这次则会留港4、5日，「为了深深而来。他很努力、用心、暖心，又很尽责 、很励志、很拼命，形象太好了」。她认为，香港应援气氛很好，「太high了，包括九龙、港岛都是深深，也谢谢香港的文体旅局邀请深深，然后我们来这里跨年，很开心」。

重庆粉丝：周深具人格魅力

重庆游客龙小姐和朋友，今日先到深圳换上汉服，再来香港观看周深演唱会，「跨年场见面，要穿得精致一点，为他认真打扮」。她称，自己2020年爱上周深，不会缺席他在香港的两场演唱会，「因为他值得。他的人格魅力，唱得好听，人很好啊。」

从北京远道来港的马小姐表示，周深德才兼备，自己对今次来香港看演唱会，感到兴奋及幸福，「这是周深第一次跨年演唱会，而且在我一直都很想来香港玩，因为我喜欢香港。」她亦说，新一年希望学业进步，一切顺利。

