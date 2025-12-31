Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕倒数2026︱内地客专程来港跨年 赞夜景亮丽气氛热闹：没烟花也很满足

社会
更新时间：22:01 2025-12-31 HKT
发布时间：22:01 2025-12-31 HKT

旅发局跨年倒数活动将于今晚11时28分至午夜12时10分，在中环遮打道行人专用区举行，舞台设于皇后像广场（南）。活动以崭新形式呈现，主题为「新希望、新开始」，并设有灯光汇演，特别邀请了国际组合Air Supply及本地歌手冯允谦和云浩影献唱。中环遮打道行人专用区傍晚6时开始封路，虽然今年没有烟花汇演，但不少市民与旅客仍提早到场霸位，警方实施人流管制，场面秩序大致良好。

市民提早霸位 理解烟花取消决定

市民冯女士下午三四时已抵达中环一带，期待观看外籍歌手演唱及参与倒数，但认为观赏区距离舞台较远，「看得好模糊」，坦言今年的体验略感失望。她表示，之前每年都会去维港看烟花，亦会带备相机拍照，认为今年的气氛不及往年，「人也不算多，没有烟花挺可惜的」。她期望新一年身体健康、世界和平，大家都开心。

市民苏小姐则表示，现场气氛很好，「有灯饰可以看，感觉还不错」。她过往没有特别去看烟花，对于今年的取消安排并不感到失望，「取消了也没办法，还好啦」。她希望新一年大家都能健康快乐。

居港韩国人Kwonjeeyeon表示，这是她首次参与香港的跨年活动，形容现场非常热闹，灯饰也很漂亮，充满节日气氛。她能理解今年取消烟花的原因，并不感到遗憾，今晚希望能享受当下，并期待欣赏表演。

内地旅客来港体验跨年气氛

不少内地旅客亦选择来港跨年。来自黑龙江的汪小姐与朋友专程来港旅游，形容香港夜景亮丽，跨年夜的装饰十分好看，「去了山顶、维多利亚港等，还坐了观光巴士，都特别好」。她对于今年没有烟花不感到遗憾，「已经很满足」，此行主要购买化妆品和手袋，在港停留4日，人均消费达数万元。她希望新一年每个人都能越来越好，开开心心。

西安旅客马小姐下午6时左右抵达中环，虽然要等候数小时，但仍觉值得，「虽然辛苦但很开心」。她期待晚上的灯光表演，希望能「眼前一亮、非常灿烂」，并认为没有烟花也能接受，「有不一样的体验挺好的」。她祝愿香港愈来愈繁荣，祖国昌盛，家人朋友平安健康。

来自云南的邓小姐则表示，香港的跨年装饰「很绚丽、特别好看」，气氛也很热闹，比内地更具节日特色。她坦言得知没有烟花略感遗憾，但仍希望在港体验跨年气氛。她此行在港3天，主要去了中环、旺角、尖沙咀等地，预算约五六千元，希望新一年健健康康、顺顺利利。

记者：蔡思宇

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
突发
4小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
7小时前
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
00:29
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
突发
3小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
13小时前
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
影视圈
9小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
10小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
油麻地除夕夺命车祸 清洁女工挨重型货车撞毙 现场遗手推车手套
突发
1小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前