除夕倒数2026︱内地客专程来港跨年 赞夜景亮丽气氛热闹：没烟花也很满足

旅发局跨年倒数活动将于今晚11时28分至午夜12时10分，在中环遮打道行人专用区举行，舞台设于皇后像广场（南）。活动以崭新形式呈现，主题为「新希望、新开始」，并设有灯光汇演，特别邀请了国际组合Air Supply及本地歌手冯允谦和云浩影献唱。中环遮打道行人专用区傍晚6时开始封路，虽然今年没有烟花汇演，但不少市民与旅客仍提早到场霸位，警方实施人流管制，场面秩序大致良好。

市民提早霸位 理解烟花取消决定

市民冯女士下午三四时已抵达中环一带，期待观看外籍歌手演唱及参与倒数，但认为观赏区距离舞台较远，「看得好模糊」，坦言今年的体验略感失望。她表示，之前每年都会去维港看烟花，亦会带备相机拍照，认为今年的气氛不及往年，「人也不算多，没有烟花挺可惜的」。她期望新一年身体健康、世界和平，大家都开心。

市民苏小姐则表示，现场气氛很好，「有灯饰可以看，感觉还不错」。她过往没有特别去看烟花，对于今年的取消安排并不感到失望，「取消了也没办法，还好啦」。她希望新一年大家都能健康快乐。

居港韩国人Kwonjeeyeon表示，这是她首次参与香港的跨年活动，形容现场非常热闹，灯饰也很漂亮，充满节日气氛。她能理解今年取消烟花的原因，并不感到遗憾，今晚希望能享受当下，并期待欣赏表演。

内地旅客来港体验跨年气氛

不少内地旅客亦选择来港跨年。来自黑龙江的汪小姐与朋友专程来港旅游，形容香港夜景亮丽，跨年夜的装饰十分好看，「去了山顶、维多利亚港等，还坐了观光巴士，都特别好」。她对于今年没有烟花不感到遗憾，「已经很满足」，此行主要购买化妆品和手袋，在港停留4日，人均消费达数万元。她希望新一年每个人都能越来越好，开开心心。

西安旅客马小姐下午6时左右抵达中环，虽然要等候数小时，但仍觉值得，「虽然辛苦但很开心」。她期待晚上的灯光表演，希望能「眼前一亮、非常灿烂」，并认为没有烟花也能接受，「有不一样的体验挺好的」。她祝愿香港愈来愈繁荣，祖国昌盛，家人朋友平安健康。

来自云南的邓小姐则表示，香港的跨年装饰「很绚丽、特别好看」，气氛也很热闹，比内地更具节日特色。她坦言得知没有烟花略感遗憾，但仍希望在港体验跨年气氛。她此行在港3天，主要去了中环、旺角、尖沙咀等地，预算约五六千元，希望新一年健健康康、顺顺利利。

记者：蔡思宇