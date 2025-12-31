内地青年破边洲拍照堕崖亡 渔护署元旦加派人手宣传行山安全资讯

一名21岁内地青年今日（31日）偕同学来港到西贡破边洲行山，其间行到悬崖位置拍照疑失足堕70米下海面，其后证实不治。渔护署表示，已在破边洲观景台及附近范围加建围障和设置警告牌，以防止游人误闯危险位置以致发生意外。元旦假期期间，渔护署会加派人员于破边洲观景台及附近范围加强宣传行山安全等信息，以保障游人安全。

渔护署指因应元旦假期期间，预计有较多游人前往郊野公园郊游，呼吁游人注意安全，并使用由渔护署管理和维修的正式山径，又指署方已在郊野公园的适当位置设置资讯牌和路径指示牌，并在郊野公园内较险要处附近竖立警告牌，提醒游人切勿前往，以免发生意外。

渔护署特别提醒公众，西贡破边洲观景台附近的悬崖经长年风化侵蚀，游人必须按路标指示，沿正式山径游览，切勿跨越围栏。渔护署已在破边洲观景台及附近范围加建围障和设置警告牌，以防止游人误闯危险位置。元旦假期期间，渔护署会加派人员于破边洲观景台及附近范围加强宣传行山安全资讯，以保障游人安全。

今年端午节，破边洲深受行山客欢迎，但不少游客跨过渔护署的「危坡不可越栏」警告牌，更有人危坐地质公园的山石崖边，摆出不同造型及危险动作。

有不少游客跨过渔护署的「危坡不可越栏」警告牌，更有人在崖边张开双臂，十分危险。