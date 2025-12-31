启德体育园开幕9月 举办逾40项盛事700万人次到访 纪录片《筑梦启德》1.3播放

启德体育园（「体育园」）自今年 3 月 1 日 开幕以来，迅速成为本港体育及娱乐盛事新地标。短短不足一年，体育园已交出耀眼成绩：举办超过 90 场国际及本地盛事，包括香港国际七人榄球赛、世界顶级足球强队对决，以及 Coldplay、SEVENTEEN和周杰伦等国际巨星演唱会，累计接待超过700万人次，更跻身全球票务销售领先位置，成功让「香港主场」成为备受全球瞩目的全新舞台。

盛事表现亮眼 票务与人气双创高峰

开幕首三个月：音乐活动吸引约59万名观众

开幕六个月内：主场馆入场人次突破100万，逾半为旅客，带动区内消费

开幕九个月内：举办超过 40 个体育及娱乐盛事活动，超过 90 个活动日，累计吸

引逾700万人次到访，主场馆累计逾160万名观众人次

重点盛事包括：

香港国际七人榄球赛2025（三日赛事逾110,000名观众）

Coldplay《MUSIC of the SPHERES》演唱会（四场演出约200,000名观众）

世界女排联赛香港2025（五日赛事共约40,000名观众）

香港足球盛会2025（两场赛事分别49,975名及49,704名观众）

G.E.M.邓紫棋I AM GLORIA世界巡回演唱会2.0香港站（五场演出共约200,000名观众）

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_IN] HONG KONG（两场演出逾72,600名观众）

2027亚洲足协亚洲杯外围赛第三轮 （香港对印度 42,570名观众、香港对孟加拉 45,489

名观众、香港对新加坡 47,762名观众）

第十五届全国运动会（香港赛区）手球（男子）、七人制橄榄球、击剑、保龄球（群众赛

事活动）

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（香港赛区）硬地滚球

根据国际权威杂志《Pollstar》，启德主场馆于 2025 年全球大型场馆票务销量排名第总收入第五，并在两项指标均位列亚洲第一。

提升社区参与及体育运动普及化

体育园于今年 3 月起开放多项室内及户外运动设施供市民预订使用，运动项目包括︰跑步、足球、乒乓球、羽毛球、篮球、沙滩排球，匹克球、五人足球、手球、网球、攀石墙及新兴运动等，目前累计：

逾42,000名会员人次订场及使用设施

近100,000小时社区运动时数

体育园的社区旗舰计划「飞越启德」持续推动本地体育运动文化，自2018年以来已联同超过100 个合作伙伴，推出超过200个社区项目，重点项目包括「启德GET SET GO」大型嘉年华及「文化飞步游」等，累计吸引约 220,000 人次参与，推动全民运动与身心健康。

零售馆表现亮丽 打造「运动 × 生活」新体验

以「运动游乐」为核心概念的启德零售馆，是全港最大运动游乐地标。在体育园的盛事带动下持续录得强劲表现：

出租率超过90%

近80间人气食肆进驻

国际品牌包括利物浦足球俱乐部官方旗舰店、香港桌球学院等

销售额较开幕初期增长超过两成

全新纪录片明年1月3日全球推播

启德体育园联同媒体共同制作启德体育园纪录片《筑梦启德》，呈现体育园从工程启动到盛事绽放的完整旅程。

《筑梦启德》不仅记录一项超级工程的诞生，更展现香港「凝聚、创造、再出发」的精神。 纪录片将呈现从未曝光的珍贵画面，包括建造历程、场地筹备、营运细节及盛事瞬间。观众将看到团队如何克服挑战，呈现一场又一场世界级体育、音乐与文化盛事，展现香港的盛事实力，并透过「香港主场」凝聚全城，见证振奋人心的时刻。

《筑梦启德》一小时纪录片详情将包含3节内容，第一节：超级工程｜建筑重塑城市的力量 ，由设计与工程团队亲自讲述体育园的诞生历程，深入呈现从规划、构思到落成的每一步，展现这座世界级体育园如何为香港城市面貌带来全新价值与可能；第二节：凌云之梦｜运动精神的承传与蜕变 ，运动员以亲身经历述说启德由昔日跑道到今日主场的转变，体现香港体育发展的传承、突破与新一代运动梦想的延续；第三节：盛事启航｜从压力测试到全球舞台，由体育园营运团队及政府官员带领观众走进幕后，重现从压力测试、开幕营运到筹备国际级活动的关键瞬间，展现「香港主场」如何在盛事洪流中正式启航。

