麦当劳1.2起一连七日推美食优惠 部分产品加价$0.5 麦乐鸡餐及鱼柳饱冻价回应经济环境

香港麦当劳今日（31日）宣布，元旦日（1月1日）推出全日早餐，大人气McGriddles及珍宝套餐分别以优惠价35元及37元全日供应。而麦当劳App会在1月2日至8日连续七日推出「麦麦心意赏」优惠，包括「$10九件麦乐鸡」、「$10两件菠萝批」、「$20脆香鸡翼(4件)配中汽水」等。

麦乐鸡餐鱼柳饱冻价：回应经济环境

回应经济环境，香港麦当劳表示，经审慎考虑后，决定多款人气著数之选继续「冻价」，包括鱼柳饱秘三年维持14元，麦乐鸡超值套餐则维持现价29元。不过，亦有部分产品价格将于1月2日起轻微上调0.5元，是次平均加幅为过去10年最低。

麦当劳App会继续向所有App用户每星期提供多项美食优惠。由1月2日至8日，麦当劳App强势推出连续7日「麦麦心意赏」优惠，包括：

•1月2日：$10九件麦乐鸡（参考价：$29起）

•1月3日：$10两件菠萝批（参考价：$22起）

•1月4日：$10两件香芋批（参考价：$22起）

•1月5日：$25双层鱼柳饱配中汽水（参考价：$49.5起）

•1月6日：$25四重芝士孖堡配中汽水（参考价：$45.5起）

•1月7日：$25菠萝脆辣鸡腿饱配中汽水（参考价：$47.5起）

•1月8日：$20脆香鸡翼(4件)配中汽水（参考价：$45起）

由2026年1月2日至1月15日，顾客亦可登入PayMe App领取港币$5麦当劳快闪优惠券。领券后即日内到麦当劳餐厅或使用麦当劳App消费满港币$40或以上并使用PayMe付款，优惠券即自动扣减^，为顾客悭上悭。

* 注:麦炸鸡分享桶(6件) 及脆香鸡翼分享桶(16件)除外。

^此推广受条款及细则约束，请于2026年1月2日起查阅PayMe App内的条款及细则。