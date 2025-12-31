Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

考察四川绿电绿建之旅 全方位见证「绿梦成真

更新时间：08:00 2025-12-31
发布时间：08:00 2025-12-31

一场六日五夜的四川「绿梦成真」之旅，让在港灯「绿色能源梦成真」比赛中脱颖而出的学生，先「川」越界限 - 与内地学界及专业界别交流，了解内地推动可持续城市发展的规划蓝图；再「川」流不息 - 走进国家电网四川公司基地，一探国家在绿色能源领域划时代成就；最后去「川」梭古今 - 从古代环保工程到巴蜀考古迷思，一窥神州大地汇聚河山的气势。「绿梦成真」之旅透过开拓视野、相互启发，让学生们的「绿色能源梦」走得更远。

由港灯主办，国家电网全力支持的交流团，结合专业参访、青年交流和文化体验，鼓励青年学生延续追梦之旅。除了安排不同类型的参观和交流，学生们更获安排前往国家电网四川公司（下称「国网四川」） ，参观多个未有对外开放的重点能源设施。


「川」流不息 探索西电东送

　　
国家近年在绿色能源领域成就卓越，持续推进零碳发电与智慧电网建设，交流团拜访了川电数字博物馆、国网四川电科院，认识能源转型历程与成果；又参观国网成都供电公司检修中心，实地考察电力设备维修保养的最新技术，体会专业人员在细节上精益求精的匠人精神。

「川」越界限 促进梦想交流

　　
交流团成员之一、五育中学的马乐妍表示：「今次认识到『西电东送』是国家重大工程，由西北地区产生的绿色电力通过四川这个重要枢纽，源源不绝地由西部输送到上海等东部地区，当中『国网四川』专业的技术和创新思维，给我的印象最是深刻。」
 


　　
参观学习之外，交流团也到四川师范大学附属实验学校，向当地师生介绍获奖项目，分享当中的绿色理念，又参与当地学生举办的STEAM及生态保育工作坊，从互动中启发创新思维，建立友谊，更加可贵的，是学习到在挑战中成长。
　　
啬色园主办可誉中学暨可誉小学林宥焺分享表示：「这是一个增广见闻、开拓眼界和见识世面的难得机会，既要以轻松的互动与成都学生交流，也要以认真态度向专业人士汇报，这次经历让我体会到准备充足的重要。」


「川」梭古今 成就可持续发展

　　
二千多年前，古人已利用天然地势与水势建造出「都江堰水利工程」。交流团藉亲身体验这个以「顺应自然」的治水智慧所成就的「可持续发展」工程，和参观由当地著名建筑公司设计的湿地公园商业服务中心，了解城市建设如何加入环保元素。

 

已升读大专土木工程课程，毕业于路德会西门英才中学的陈铃恩表示：「今次交流让我了解如何将自然生态与建筑融合，也更坚定了我在绿色建筑方面发展的决心！」交流团亦到中铁成都设计院旗下的「中铁鹭岛艺术城」，认识历史保育与现代发展并重的可持续城市规划。
　　
交流团虽已圆满结束，梦想却变得更远大！港灯将安排分享会，让更多学生认识如何推动构建香港成为一个更智慧、更绿色的可持续发展都会。亦会继续透过举办「绿色能源梦成真」比赛，让更多「绿梦」得以「成真」！


从绿色能源到「川」西风华 —感受文化底蕴

本港学生走访大熊猫基地。
港灯「绿得开心计划」推行逾20年，旗舰项目「绿色能源梦成真」比赛，为学生提供种子资金和技术指导，鼓励他们构思创新绿色方案。交流团此行还观赏传统川剧、走访大熊猫基地、三星堆博物馆和建川博物馆等，认识生态保育的重要性、感受中华文化的深厚底蕴，以及认识四川历史和人民生活 。

 本报记者

 

 

 

