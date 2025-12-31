Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立医院元旦起调整收费 医管局安排逾千名服务大使 解答新收费细节

社会
更新时间：07:00 2025-12-31 HKT
发布时间：07:00 2025-12-31 HKT

公立医院元旦起调整收费，医管局表示已准备就绪，各联网共安排逾千名身穿红背心、戴橙色臂章的「病人服务大使」解答新收费细节；而专科门诊「综合病人服务站」以及家庭医学门诊的护士站，亦会为有需要的病人提供支援。局方重申，收费改革设全年1万元收费上限，同时放宽医疗费用减免门槛，吁病人无需因担心费用，而延误治疗。

出院病人可到护士站求助

医管局前日在玛嘉烈医院，向传媒模拟收费改革后，病人往专科门诊的就诊流程。病人在「病人服务大使」协助下，于一站式电子服务站完成登记，之后医生会按临床需要开药或安排检查，其间会提醒病人已实施新收费。病人就诊后若有需要，可到「综合病人服务站」，护士除了会协调各项跟进服务、解答收费疑问，也会建议有财政困难人士联络医务社工，申请费用减免。另外，病人可从「门诊后资讯摘要」，简易知悉就诊后需缴费的项目。至于家庭医学门诊或出院病人，如有需要，可到护士站求助。

明日凌晨零时，医管局所有系统将调整至新收费模式，局方亦会启动重大事故控制中心，即时协调及应对。医管局总行政经理（联网运作）李立业表示，预计新收费实施后，各时段会面对不同服务压力，而局方已准备就绪，会于缴费、收费减免等压力较大、病人疑问较多的位置加强支援，并按需要灵活调整人手，「例如午夜，我们会较紧张急症室的运作，之后可能是家庭医学门诊的运作。」

他补充，医管局会透过HA Go及电话短讯，提醒病人收费新安排，「特别提醒市民，在不同程序上，不论登记、药物及缴费都可以用HA Go，希望善用。」

「以治疗为先 收费不是重点」

九龙西医院联网公营医疗收费改革统筹张子峰指，新设的全年1万元收费上限计算药费，有需要人士亦可申请费用减免，吁病人无需太担心，「就算知道收费未必处理到，也有临时减免安排，只要病人愿意写下3个月内会提交文件，就可暂时不收费。若未能申请，才向病人收费，治疗过程一定以治疗为先，收费不是重点。」

记者：萧博禧

摄影：卢江球

