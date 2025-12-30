马头围邨重建缩减至两期 新美东邨公屋纳入作迁置 重建后单位数量翻倍至4000个

【马头围邨/西环邨/重建/房委会】政府今日（12月30日）向九龙城区议会提交文件，提出有63年历史的马头围邨清拆及迁置方案。马头围邨现时有2075个单位，房屋署建议将预计于2028年入伙的土瓜湾道项目及部分的新美东邨合共约1180个公屋单位，用作迁置资源，可以容纳部分受影响的马头围邨住户（即第一期清拆及迁置计划），而余下受影响的住户（即第二期清拆及迁置计划）将会迁置至位于第一期重建后的新马头围邨。由第一期清拆计划开始至第二期清拆计划住户全数迁出预计需要约7年完成。整个重建期数由3期缩减至两期，而迁置所有居民的时间则由14年大大缩减至7年。

马头围邨重建｜何永贤：重现社区回忆 也善用资源

房屋局局长何永贤表示，重建后马头围邨单位数量可以达到约4000个单位，近乎翻倍；为加速进度及善用土地，经考虑后，建议在土瓜湾道公营房屋发展项目以外，将部分新美东邨公营房屋发展项目加入用作迁置资源，令3期的重建期数缩短至两期。她指每个重建项目，房署都会仔细考虑屋邨特色，在重现社区回忆的同时，也善用资源，争取服务更多市民。

马头围邨重建由3期缩减至两期

第一期清拆计划为洋葵楼、水仙楼、少年警讯会所及马头角道政府合署。当局建议清拆政府合署及两座毗邻的住宅楼宇，即洋葵楼和水仙楼，以整合足够建筑地盘面积以兴建新马头围邨，以容纳受第二期清拆计划影响的住户。受影响的住户将迁往土瓜湾道项目及新美东邨。邨内的社福设施及幼儿园可保持正常运作直至第二期清拆计划开始前，继续服务本邨及区内市民 。第一期计划亦会清拆少年警讯会所 ，而少年警讯将会于清拆前迁往邨外会址。

新马头围邨落成可提供1700个单位 料2036年度入伙

第一期清拆完成后，当局会随即展开兴建新马头围邨的建筑工程，落成后可提供约1700个新公营房屋单位和相关配套设施，作为第二期清拆计划的迁置资源，预计大约于2036年度入伙。

马头围邨重建｜第二期清拆玫瑰楼、夜合楼、芙蓉楼

文件又指，初步构思第二期计划将会清拆玫瑰楼、夜合楼、芙蓉楼及相关配套设施，受影响的住户将迁往位于第一期重建后的新马头围邨。此外，为确保现时邨内营运中的社福服务 及幼儿园不会受清拆影响而中断，政府会联同社会福利署安排现时邨内所有服务机构重置于第一期的新马头围邨内，令邨内现有社福设施及幼稚园于重建期间能达致无间断运作，务求让居民继续得到现有社会福利机构的服务， 而 第二期清拆计划之工程会计划于重置后才开始。

马头围邨现有位置。区议会文件

马头围邨清拆及迁置计划。区议会文件

清拆方案及迁置安排有待房委会通过

其他迁置安排方面，文件表示，受第一期清拆计划影响的住户会获发放住户搬迁津贴，以协助他们支付部分搬迁开支。受清拆影响的合资格单身人士和二人家庭 ，不论年纪亦可选择领取「替代配屋津贴」，以代替入住公屋的选择，借此给予住户多一个选项以切合他们的需要，例如一些长者可改往长者院舍、内地定居或与子女共住等。

根据以往清拆项目的经验，政府建议成立驻邨社区服务队，为马头围邨 第一期清拆计划清拆计划的受影响住户提供适切协助。上述建议的清拆方案及迁置安排有待房委会通过并正式宣布落实。至于第二期的清拆计划，当局会因应重建计划的进度，在适当时候公布。