西环邨重建方案︱加惠民道公屋单位用作迁置 一次过容纳全数住户 2029年迁入

【西环邨/马头围邨/重建/房委会】2025《施政报告》公布，房委会今年会公布马头围邨及西环邨的重建计划。政府今日（12月30日）向中西区区议会提交文件，提出重建西环邨的清拆及迁置方案。西环邨现时有 636 个单位，当局建议将预计于2029年入伙的加惠民道第一期的公屋单位用作迁置资源，由于加惠民道第一期将会提供858个公屋单位，因此可以一次过容纳全数受影响的西环邨住户。

西环邨清拆后单位增至约1100个

西环邨位于坚尼地城，加惠民道和加多近街之间，于1958年至1959年陆续入伙，共有5座，包括西苑台、南苑台、中苑台、北苑台及东苑台。西环邨现有636个公屋单位，据初步研究，西环邨清拆后可以增加460个单位，至约1100个。

房屋署在文件表示，建议将预计于2029 年入伙的加惠民道第一期的公屋单位用作迁置资源，由于加惠民道第一期将会提供858个公屋单位，因此可以一次过容纳全数受影响的西环邨住户。另外，现时邨内的服务团体，包括「香港基督教女青年会西环松柏中心」及「摩星岭街坊福利会」将会重置于加惠民道第一期，至于「香港基督教女青年会赛马会西环综合社会服务处」则会在区内另一会址继续提供。

成立驻邨社区服务队 为受影响西环邨住户提供协助

署方指，会为受影响住户提供足够的迁置资源；在资源许可情况下，会让受影响住户迁往其选择的任何地区的合适翻新公屋单位。另外，受影响住户会获发放住户搬迁津贴，以协助他们支付部分搬迁开支。受清拆影响的合资格单身人士和二人家庭不论年纪亦可选择领取「替代配屋津贴」，以代替入住公屋的选择，借此给予住户多一个选项以切合他们的需要，例如一些长者可改往长者院舍、内地定居或与子女共住等。

根据以往清拆项目的经验，政府建议成立驻邨社区服务队，为西环邨清拆计划的受影响住户提供适切协助。上述建议的清拆方案及迁置安排有待房委会通过并正式宣布落实。

房屋局局长何永贤表示，经过房署举办一系列的社区参与活动，包括工作坊、问卷收集、居民通讯等以了解社区看法后，今日分别向九龙城区议会提交马头围邨的重建建议方案，及向中西区区议会提交西环邨重建建议方案。她指房署会仔细考虑屋邨特色，在重现社区回忆的同时，也善用资源，争取服务更多市民。当局也建议成立驻邨社区服务队，为受影响住户提供适切协助。

相关新闻：马头围邨重建｜第一期先清拆洋葵楼、水仙楼 2028年搬迁 重建后单位数量翻倍至4000个