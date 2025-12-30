伊利沙伯医院内科、外科、神经外科等 明年中起陆续迁往启德新急症医院

伊利沙伯医院的服务，未来将陆续迁往位于启德发展区的新急症医院。医院管理局今日（30日）向黄大仙区议会提交文件，除了家庭医学服务外，新医院在首阶段亦会为市民提供专科门诊服务，院方会先安排将内科、外科、神经外科和家庭医学专科门诊服务，由现时伊利沙伯医院日间医疗中心搬迁至「专科门诊大楼」（四座）五至八楼的专科门诊楼层。另外，临床肿瘤科专科门诊的旧症覆诊，亦会在首阶段搬迁至「肿瘤科大楼」（五座）。

另外三座大楼料最早明年底完成

该文件向黄大仙区议会，交代现时新急症医院项目进度，指新医院将会在2026年年中稍后时间分阶段投入服务，伊利沙伯医院大部分临床服务将会以循序渐进的模式，逐步转移至新医院。新医院共有五座大楼，其中的「专科门诊大楼」（四座）及「肿瘤科大楼」（五座）已进入最后完成阶段，并已于今年12月中完成消防装置及设备的检查和测试工作。待取得相关证书后，院方便可以开展服务筹备阶段。

另外，新医院另外的三座大楼，分别为「急症大楼」（一座）、「行政大楼」（二座）及「教学及培训大楼」（三座），目前正进行上盖结构、外墙、室内装修及机电设备工程，预计最早于2026年年底完成。

此外，伊利沙伯医院的物理治疗部、职业治疗部、营养部、足病诊疗部，以及义肢及矫形部等专职医疗服务，亦会在首阶段开始，以循序渐进的模式，安排部分病人转移到新医院接受服务。有关诊断及介入放射治疗及检查方面，包括X光、超声波检查、磁力共振（MRI）、电脑扫描（CT）、正电子电脑扫描（PET-CT）等诊断及介入放射检查服务，亦会在首阶段分批转移到新医院，逐步开展服务。

将安排专责团队及利用「HA Go」通知病人

文件续指，由于服务转移的过程可能会对病人造成不便，新医院将会成立专责团队，跟进病人预约相关的沟通工作，并透过电话、手机短讯、邮寄及医院管理局流动应用程式「HA Go」等方式多管齐下通知病人。

首先，如病人的诊症地点（包括新症及覆诊）需要由伊利沙伯医院转移到新医院，院方会在诊症前最少两个月，安排专责团队的职员致电相关病人，确认最新的诊症安排及其个人资料正确无误，并即时将最新的诊症资料透过手机短讯通知病人。及后院方会将最新的诊症资料及地点，以邮寄形式再次通知病人。在诊症期的三个星期之前，相关资讯亦会透过流动应用程式「HA Go」的推送功能通知病人。

记者：黄子龙

相关新闻：

黄大仙觅地建新急症医院？政府：未来急症室服务由启德新医院和广华医院提供