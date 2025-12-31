人才办伙马会及酒店业代表瑞士招才 遇心仪人选即场发聘书

香港人才服务办公室（人才办）近年积极加强海外推广，招揽全球人才，早前联同香港赛马会及五家酒店代表访问瑞士，五日走访五家当地知名酒店管理学府，参与四场招聘活动，向当地人才介绍香港的就业机遇及人才入境计划，企业代表更即场进行面试，成果令人鼓舞。

人才办联同香港赛马会、香港君悦酒店、香港尖沙咀凯悦酒店、香港瑰丽酒店、香港丽思卡尔顿酒店及香港W酒店、港岛香格里拉及香港喜来登酒店的代表前往瑞士，走访当地五所知名大学，包括EHL酒店管理商学院、瑞士理诺士国际酒店管理学院、瑞士酒店管理大学、瑞士凯撒里兹酒店管理大学，以及格里昂高等教育学院，期间参与了四场招聘活动。

马会：港款待业对海外人才具吸引力

马会会员营运支援及效益管理执行经理彭雅琪表示，是次随人才办外访为马会首度赴海外招聘，喜见当地人才反应踊跃，展现对行业的热诚及来港发展的兴趣，反映香港作为亚洲款待业重地对海外人才别具吸引力。马会人才招聘高级经理李天丽表示，是次吸引逾一百八十人应征，配合近年马会与政府合作推动赛马旅游，以及慈善、体育等业务的人手需求。

遇心仪人才即场取录

在招聘活动中即场取录八人的港岛香格里拉代表 - 香格里拉集团人力管理总监（香港）潘钧豪表示，不少当地学生都对亚洲文化感兴趣，倾谈时发现他们熟悉集团愿景，处理客人投诉方面技巧成熟。香港瑰丽酒店培训及发展总监卫健雯亦说，当地学生对香港印象佳，纷纷查询来港实习及长期留港的发展机会。

香港喜来登酒店人力资源总监甘文辉称对是次外访成果感喜出望外，学生表现积极，目前已发出近二十份取录通知，期望再与人才办合作。香港丽思卡尔顿酒店及香港W酒店人力资源总监刘致凝称当地人才虽来自名牌大学，但态度务实，愿意由低层做起。香港尖沙咀凯悦酒店人力资源总监黎咏雯指，高才通计划申请简单，能提升人才的信心，已成为港企海外招聘一大卖点。

人才办：瑞士行公私营合作令人鼓舞

人才办总监陈海劲表示，是次瑞士之行成果令人鼓舞，更有多名当地人才透露已申请高才通计划来港发展。他指人才办已进行逾七十次外访，举办逾二百场海内外推广活动，部份邀请企业同行，携手向国际人才展示香港的无限机遇。现正筹备3月举办的全球人才高峰会周，以突显香港作为国际人才枢纽和国家人才门户的优势。

