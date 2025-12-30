油麻地警署1.2开放参观 罗淑佩预告必「值回票价」：有精彩片段、AI技术助访客化身《无间道》主角

【油麻地警署/无间道/除夕/倒数/2026/元旦】政府早前公布，因应大埔宏褔苑大火，取消今年的除夕倒数烟花表演。文化体育及旅游局局长罗淑佩今早（12月30日）在商台节目表示，大火发生至今约1个月，明白到市民心情仍受影响。今年旅发局将改在中环举行光影表演及音乐演出，仍然会有倒数活动，希望踏入新一年，社会能重新振作。她又预期，农历新年的烟花会如常举行，认为社会需要逐步复常。她明言，1月2日开放公众参观的「油蔴地警署光影之旅」，公众一定会觉得值回票价。

罗淑佩指，取消维港烟火汇演对海景酒店及餐厅生意有影响，非常感谢业界在独特情况下理解和体谅。她指，宏福苑大火后一度担心影响旅游业界，但发现近日圣诞节期间，海外旅客访港人次有所增加，单日最高5.1万人次访港，大火后亦有不少活动如期举行，反映香港的韧性，亦不会因灾害而完全停下来。

旅发局的跨年倒数活动，今年在中环遮打道行人专用区举行，并有光影汇演，8幢参与的建筑物各有特色，罗淑佩感谢终审法院大楼的参与。今年的倒数活动是全新的光影汇演，倒数后有全新的音乐编排，可以展示香港特色，并加入不同元素，有外地殿堂级组合 AIR SUPPLY，亦有本地歌手冯允谦及云浩影，都是当时得令及大家喜欢的歌手，相信无论本地市民，以及外地旅客都会感到既新鲜，亦有似曾相识的感觉。

罗淑佩指，新一年有多项吸引的活动举行。被问到明年农历新年的烟花汇演会否如常，罗淑佩指农历新年是中国人相当重视的节日，社会要一路向前行，「复常步伐稳妥就OK」，预料活动会如常。

由文创产业发展处策划、位于旧油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展览，将于1月1日开幕、1月2日开放予公众参观。罗淑佩指，访客可现场感受香港老「差馆」布局和气氛，目前已有过千人预约。她指香港警匪片世界闻名，过去外访时，韩国政商界都对此非常熟悉和感兴趣。

罗淑佩描述道：「我哋就将旧油麻地警署，化身成一个油麻地戏院。」活化后的旧警署将会展示经典电影道具，「入到去会有一条好精彩嘅片（播放），𠵱家唔剧透住啦！但一定个个镜头你都熟悉，亦都好佩服制作人员可以整到条咁嘅片。」亦会利用科技，让游客可以透过AI等方式，体验成为电影主角的感觉：「你拣张poster影张AI相，你直头好似成个陈永仁（《无间道》主角）咁样。」她指开放后的旧油麻地警署入场收费30元，「但你一定觉得值回票价」。

她明言展览是长期的，所以公众「唔使抢飞，更加唔好炒飞」，而目前建筑内仍有个别政府人员办公，当稍后迁移完成，可开放更多地点展览。被问到能否参观政府人员办公，令展览更有「实感」，罗淑佩笑言：「无啦，门票唔包呢啲！」