牛头角上邨弑母案  控方拟接纳被告改认误杀罪  

2022年11月牛头角上邨发生弑母命案，25岁精神病汉涉嫌于住所内袭击并杀害50岁母亲，藏尸睡房睡床下多日，原被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪。控方今（29日）早上于高等法院交代拟接纳被告改为承认误杀罪，惟最近1份为被告索取的精神科报告已经超过一年前，故获准押后案件以重新评估被告精神状态。案件押后至明年3月3日再讯，期间被告须继续还柙候讯。

案发在2022年11月30日，死者尸体其后由仵工舁送殓房。资料图片

25岁无业男黄俊杰被控于2022年11月30日，在香港九龙秀茂坪牛头角道189号牛头角上邨常荣楼某单位谋杀罗彩桥。

案件编号：HCCC145, 146/2025

法庭记者：陈子豪

