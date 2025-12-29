Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜逾百灾民联署致函特首 盼原址重建：是重建生活尊严与希望唯一途径

社会
更新时间：14:21 2025-12-29 HKT
发布时间：14:21 2025-12-29 HKT

大埔宏福苑五级大火发生至今超过一个月，毁灭无数幸福家庭，七幢大厦逾千个单位被焚毁，未被火灾波及的宏志阁居民亦未能返回寓所。逾百名来自八幢大厦的灾民联署向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶发信，表达其在宏福苑原址重建的愿望，恳求政府能在宏福苑原址重建，让他们回到熟悉的地方，继续与家人和邻里共同安稳生活，「原址重建不仅是居住的安排，更是心灵的安慰，是重建生活尊严与希望的唯一途径。」

附宏福苑居民联署信全文：

致尊敬的香港特别行政区行政长官、财政司司长及财政司副司长

李家超先生、陈茂波先生及黄伟纶先生:

您们好

我们是宏福苑火灾的受灾居民。首先感谢习主席、夏主任和特首先生对我们灾民的关爱和高度重视。

这场突如其来的灾难，令我们失去了安身之所，也失去了多年来与家人、邻里共同建立的生活根基。至今回想当日的火光与惊慌，心中仍然充满痛楚与无助。

宏福苑不仅是一个屋苑，也是我们的家，是我们世代居住的地方。许多居民长年在此生活，邻里之间互相扶持，彼此早已成为一家人。这里承载著我们的回忆：孩子的成长、长者的安养、家庭的团聚、稳定和安居。失去家园的痛苦，并非只是失去一个居住的空间，而是失去了我们安稳的根。

我们恳切地请求政府能够在宏福苑原址重建，让我们能够回到熟悉的地方，继续与家人和邻里共同安稳生活。对于我们这些灾民而言，原址重建不仅是居住的安排，更是心灵的安慰，是重建生活尊严与希望的唯一途径。

我们明白重建需要时间与资源，但我们相信政府有能力、有责任去回应灾民的呼声。希望您能以仁心仁政，体恤我们的惨况，让我们能够在原有的土地上重新安居，延续我们的生活与情感。

此致

敬礼

宏福苑火灾受灾居民敬上

逾百名来自八幢大厦的灾民联署向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶发信。宏福苑居民联署信撷图
逾百名来自八幢大厦的灾民联署向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶发信。宏福苑居民联署信撷图
逾百名来自八幢大厦的灾民联署向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶发信。宏福苑居民联署信撷图
逾百名来自八幢大厦的灾民联署向行政长官李家超、财政司司长陈茂波及副司长黄伟纶发信。宏福苑居民联署信撷图

黄伟纶曾提5安置选项

财政司副司长黄伟纶担任今次火灾的应急住宿安排工作组组长，早前表示希望以「组合拳」的方式让居民「有得拣」，会在聆听居民意见后，争取在未来几周内有安置方案出炉。他提出五个可行选项，包括：于大埔觅地兴建千余个居屋单位；让居民跨区选购居屋项目，最快明年年中可以选择；让居民入住简约公屋；政府购买业权，居民自行安排购买私楼、租住单位或购买居屋、租置单位等。 

