周深跨年演唱会｜一文睇清除夕夜倒数入场/交通安排 罗湖口岸延至凌晨2时 附港铁尾班车时间

【周深演唱会/尾班车/除夕】周深「深深的」巡回演唱会香港站将于周三（31日）至2026年1月1日在启德主场馆举行。运输署今日（29日）公布，将实施特别交通及运输安排。港铁屯马线及东铁线将加密班次，或在有需要时安排后备列车加强服务；专营巴士公司亦将于宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线；落马洲／皇岗口岸及深圳湾口岸将会24小时通关供旅客返回内地。

启德体育园一带交通预计繁忙

运输署表示，因应除夕及元旦晚上启德主场馆的演唱会活动，启德体育园一带将实施特别交通及运输安排。当局预计届时交通将会较为繁忙，建议观众应乘搭公共交通工具，避免驾驶或乘坐私家车（包括跨境私家车）前往。

除夕夜演唱会晚上6时安检、9时开场

12月31日除夕夜的演唱会将于晚上6时开始安检，晚上9时开场。观众请根据自身情况选择合适到场时间，并预先做好入场准备，包括预留足够时间寄存行李或其他未能带入场馆的物品。观众请查阅门票上的入场闸口，提前计划好来往体育园的路线和交通安排，并在进行安检后到相应的闸口扫描门票入场。

演出预计凌晨时份结束 罗湖口岸延至凌晨2时

当晚周深会与乐迷一同倒数迎接2026年，由于预计演出将于凌晨时份结束，需要跨境返回内地的观众，请预先计划离场时间及路线，并留意各关口的开放时间和计划使用的交通工具的服务时间，确保能顺利过关。特区政府较早前已宣布在除夕夜会作出特别通关安排，包括延长罗湖口岸的旅客清关服务至翌日凌晨2时，以及深圳湾口岸的旅客和客车清关服务改为通宵服务。港珠澳大桥香港口岸及落马洲／皇岗口岸在除夕夜则会如常二十四小时通关。

至于1月1日元旦日的演唱会则会于下午4时开始安检，晩上7时开场，为观众在新一年带来悠扬乐章。当日港铁将加强列车服务，但不会通宵行车，各口岸亦不会有延长开放安排。观众请密切留意主办方的社交平台及最新公告，确保掌握最新资讯。

除夕交通︱宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线

运输署已协调本地及跨境公共运输服务营办商，在演唱会离场时段加强服务。港铁屯马线及东铁线将加密班次，或在有需要时安排后备列车加强服务。专营巴士公司亦将于宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线，分别前往落马洲（新田）公共运输交汇处、港珠澳大桥香港口岸，以及港九新界各主要地区。

启德主场馆的士上落客区将会开放。然而，宋皇台道上落客区在进场时段（除夕下午6时30分至9时，元旦下午4时30分至7时）只开放予的士落客，离场时段则暂停的士上落客。由于预计离场人士众多，轮候的士时间或会较长，请观众耐心等候。

根据主办单位资料，两场演唱会预计分别于元旦日凌晨0时30分及晚上10时30分完结。计划即日返回内地的观众需特别留意前往各口岸的班次服务时间。

今年除夕，罗湖口岸会延长开放至元旦日凌晨2时，所以12月31日尾班车时间会有所不同。如旅客经罗湖口岸返回内地，需赶及港铁屯马线最后一班相关列车，并于大围站转乘东铁线往罗湖站。

宋皇台及启德站相关班次开出时间：

2025年12月31日演唱会 2026年1月1日演唱会 宋皇台站 元旦日凌晨0时58分 晚上10时59分 启德站 元旦日凌晨1时 晚上11时01分

港铁提醒，除夕及新年期间，港铁本地铁路线将于不同时段加密列车班次。在除夕夜，8 条本地铁路线（机场快线、迪士尼线及东铁线来往罗湖及落马洲站除外）以及 7 条轻铁路线（505、507、610、614P、615P、706 及751）将通宵行驶，港铁巴士 506、K51 及 K54A 会延长服务时间。

除夕相关尾班车详细开出时间如下：

落马洲／皇岗口岸为24小时通关，旅客可乘搭东铁线往上水站转乘九巴第276B或N73号线，或直接在宋皇台道上落客区乘搭特别巴士第SP12号线往落马洲（新田）公共运输交汇处，转乘落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）返回内地。

深圳湾口岸六因除夕夜旅客清关服务改为24小时运作，专营巴士营办商会于凌晨时段营运第NB2号和NB3号两条特别巴士路线，分别提供往返元朗／天水围和往返屯门的服务。除夕演唱会的旅客亦可乘搭屯马线往元朗站／天水围站和屯门站，分别转乘第NB2号和NB3号特别巴士路线前往深圳湾口岸。

此外，观众可乘搭启德体育园于离场时段安排的跨境巴士服务返回内地，乘客需预先在营办商的网上平台购票，离场时现场不设售票。

观众请留意场地广播和「离场易」平台提供的实时资讯，以及经运输署网页、「香港出行易」流动应用程式、电台和电视台发放的最新交通消息。

•的士安排：启德主场馆的士上落客区将开放予落客及上客。观众离场时可先预约的士在该处上车。宋皇台道上落客区在进场时段（12月31日下午6时30分至9时，1月1日下午4时30分至7时）仅供的士落客，离场时段则不开放予的士上落客。

•私家车安排：使用私家车的观众可在启德青年运动场落车（仅供到场落车，散场时不开放上客），或于启德沐和街及土瓜湾马头角道的指定地点上落车。

•停车场服务：园区的停车场只提供予已预约或购买了泊车证的人士使用。

留意入场守则

入场人士请遵守场地规则，注意携带物品的限制，特别是专业摄影器材、摄录机、运动相机、360度相机、可拆卸镜头相机、手机外接镜头、自拍棒、望远镜、三脚架、长伞，以及任何超过600毫升的容器等，均不可带入场内。容量不超过600毫升的塑胶 / 硅胶水瓶／杯可以携带入场，但不得附有瓶盖／杯盖及任何液体。如有需要，入场人士可使用场外的临时储物架或雨伞桶暂存物品，但需自行评估风险；或选择付费行李寄存服务及设于启德零售馆内的电子储物柜，并于离场时领回物品。

官方周边商品售卖及打卡点

为方便乐迷选购精选周边，官方商品售卖处将设于启德主场馆2楼启庆汇（近E闸口），并分不同时段让已提前预约或持票入场的观众于演出前选购。此外，启德零售馆1地下中庭将举行粉丝应援活动，让已预约的「生米」参加，相关详情请留意主办方社交平台。

港式美食进驻启德主场馆

启德主场馆内的美食站将呈献地道港式小食及国际美馔，包括鸡蛋仔、碗仔翅、叉烧卷、珍珠鸡，以及脆炸鸡柳配蜜糖芥末酱、蒜香猪肉紫菜包饭，展现香港「美食之都」的美誉，让观众在视觉、听觉与味觉中尽享盛宴，亦在这个冬日带来浓浓暖意！

