粤车南下︱左軚车登记可放宽？汽车会吁有条件允许 陈恒镔倡专用车先行

香港一直沿用靠左行驶（即左上右落）的交通规则，运输基建设施和交通管理亦以此为基础进行设计，但「粤车南下」实施，来港车辆为左軚车，加上不少市民欲购买从内地进口的左軚车，而日本和欧洲等主要使用右軚车的地区亦已接受使用左軚车，本港未来应否放宽左軚车登记？中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，香港作为国际城市，应研究有条件容许左軚车行驶，建议政府参考澳门等地经验，为车主提供更多选择。

汽车会：有条件容许左軚车 为车主提供更多选择

李耀培指，随著「粤车南下」实施，粤港两地车辆往来增加，左軚车进入香港的情况亦渐多，认为香港应有条件容许左軚车行驶，在确保道路安全的前提下，为车主提供更多选择，并促进两地交通衔接。

不过他提到，左軚车在「左上右落」的香港行车环境中，于转弯、切线等方面可能存在盲点及适应问题，因此政府如放宽政策须附带条件，例如仅限于已登记的左軚车辆在特定范围或情况下行驶，待观察实际情况后，再逐步评估全面开放的可行性。

陈恒镔：可逐步开放 工程车、营运车先行

民建联议员陈恒镔去年在立法会提出口头质询，提到很多市民欲购买从内地进口的左軚车，问及当局会否因应香港的道路交通日渐数字化和智能化，考虑放宽左軚车的车辆登记。运物局当时指，左軚汽车的设计一般与靠左行驶的交通运输及道路系统不相符，驾驶者的视线范围会收窄及受限制，对驾驶者构成较高风险，尤其当超车、使用回旋处等情况。

陈恒镔向《星岛》表示，英国允许左軚车买卖及使用，且与法国等左軚车地区长期互通，认为香港亦可逐步推动左軚车合法化，建议先从工程车、营运车辆等专用车种开始，因内地许多工程车并无右軚版本，导致无法进口本地。他指去年已有氢能洗街车获准入口，是「良好开端」，未来如扩展至货车及跨境车辆，可逐步实现两地车辆往来的便利化，来届议会亦积极就有关议题与政府讨论。

实政圆桌候任议员庄豪锋认为，香港道路设计、交通管理及安全政策长期以右軚车为基础，举例高速公路超车、进入回旋处、停车场取票等场景，均对右軚驾驶视角有利；若开放左軚车，驾驶者在上述场景中视野可能受限，且相关配套设施亦需调整，工程较大，认为现阶段暂无必要开放左軚车在香港市场销售。

运输署：个别情况会向左軚车发许可证

运输署回复指，香港沿用靠左行驶的交通规则，汽车主要为右軚，运输基建设施和交通管理措施均以此为基础进行设计和发展；而运输署亦一直有按照《道路交通规例》第374A章的规定，在施加适当的条款及条件规限以确保道路安全下，就个别情况的左軚车发出许可证，让其在香港道路上使用。

记者：黄子龙