景贤里活化工程开展前 发展局：逢周六日举办导赏团 让公众了解建筑特色（附报名方法）

发展局局长宁汉豪表示，位于湾仔司徒拔道45号，糅合中西建筑特色的正是法定古迹—景贤里，发展局已将其纳入第六期「活化历史建筑伙伴计划」，并在活化工程开展前，由文物保育专员办事处举办导赏团，让公众了解其建筑特色和历史背景。

宁汉豪在网志表示，景贤里座落半山，红砖绿瓦建筑别树一帜，具有历史特色，已纳入发展局第六期「活化历史建筑伙伴计划」，现正进行详细设计阶段。

发展局助理秘书长（文物保育）吴的欣指，三十年代，山顶地段主要是外籍人士聚居的地区，一个华人家庭能够于港岛半山区优质地段建立大宅，象征了当时华商阶层崛起。自此，半山亦逐渐发展成香港早期华人的高尚住宅区。

发展局工程师（文物保育）洪嘉禧表示，景贤里以西方建筑材料混凝土兴建，内外装饰则糅合中西特色，富丽堂皇，体现「中西结合、以中为主」的意念。大宅由主楼、副楼、车库、廊屋、凉亭和游泳池组成，是一个规模宏大的复合式建筑群。

活化为健康生活地标及学习中心

洪嘉禧表示，负责营运项目的非牟利机构计划将景贤里活化为健康生活地标及学习中心—「景贤里．养生殿－基于普洱茶、中医药」，透过加深社会大众对普洱茶、中医药和药材的认识，以推广健康生活，同时利用景贤里的建筑，反映香港富裕华人在1930至1980年代生活方式的转变，以及体现工作与生活平衡的健康生活方式。

宁汉豪表示，景贤里的活化工程开展前，发展局文物保育专员办事处为更好善用这座法定古迹，由2025年12月6日起逢星期六和星期日举办导赏团，希望透过活动，让市民有机会观赏景贤里活化前的面貌，细味每一处设计，发掘每一个故事，加深了解这座法定古迹的历史背景、文物价值及其对香港历史的重要性。

有兴趣参加导赏团人士请于景贤里导赏团专页预先登记，名额先到先得，不设现场报名。

