内地猫狗检疫期缩短 渔护署新大楼增检疫房数量 轮候时间减半年

为防止狂犬病传入，各地对猫狗输入有不同检疫要求。今年6月3日起，内地进口香港的宠物猫狗如符合规定，检疫期由原本120天缩短至30天。渔护署表示，新动物管理及动物福利综合大楼大幅增加检疫设施，猫房及狗房总数量由原来16间增至40间，让猫狗轮候检疫时间缩短6个月。署方形容，新大楼既促进动物福利，亦节省主人的检疫成本。

猫狗检疫房各20间

新综合大楼去年11月正式启用，楼高15层，总建筑面积达21,933平方米，其中7楼为动物检疫设施，狗房及猫房各20间。狗房及猫房会每日清洁及定时消毒，猫狗会获供应主要器具及干粮，主人亦可自行为宠物提供床铺或粮食。主人可亲身或委托代表，于每日上午10时至中午12时，以及下午2时至4时，探望接受检疫中的宠物。收费方面，每只接受检疫的狗每天收费为90元，猫每天收费为46元，从第一日去到检疫房开始计算。

接获300宗猫狗检疫申请 260宗来自内地

新检疫安排下，内地进口猫狗只需符合植入合规微型晶片、持有效狂犬病及指定传染病防疫注射证明书等规定，来港后检疫期可缩短至30天。渔护署兽医师（签证及认证）余栩慧表示，过去猫狗轮候检疫设施时间往往超过一年，如今猫的轮候时间可以由一年半缩短至一年；狗的轮候时间由一年缩减至3到6个月，助主人节省成本。署方自去年12月起，接获300宗猫狗检疫申请，当中260宗来自内地；截至上周，署方发出101只猫狗许可证，让牠们按规定来港检疫。

余栩慧透露，署方今年6月向爱护动物协会发出持牌检疫中心牌照，为进口猫只额外提供14间检疫设施，让猫主人有多一个选择，并进一步降低猫只轮候检疫设施时间。

新综合大楼设流浪动物暂住设施

新综合大楼设暂住设施，让流浪或被弃置动物暂住，其中猫房和狗房共有433间，亦设有房间让鸟类、爬行动物等暂住。渔护署兽医师（动物管理）关晋乐表示，这些动物情绪一般较不稳，因此会透过在猫房外放置猫咪费洛蒙，并循环播放平和的音乐等方式，舒缓动物情绪。他又称，会安排动物训练员训练宠物，一旦牠们准备就绪，就会与爱护动物协会联络，安排领养。

另外，新综合大楼12楼及13楼为兽医化验科，负责检测本地食用动物农场样本，包括鸡的农场环境样本及猪的排泄物。渔护署兽医师（动物疾病）吴雪儿表示，兽医化验科会透过质谱仪检查样本内的细菌是否具有耐药性或抗菌素，其后会呈交给动物衞生科作长期监测。

记者：曾智华

摄影：何家豪