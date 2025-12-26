工人工作期间猝死情况恶化 工权会吁政府就过劳死立法 改善补偿制度

工业伤亡权益会统计截至周一（22日），今年各行业最少发生118宗致命意外，较去年增加42宗，升幅显著，包括54宗猝死、16宗为宏福苑大火个案。该会总干事萧倩文在一电台节目表示，工作期间猝死情况恶化，但目前本港没有任何研究证明工人猝死与工作相关，对家属补偿不足，促政府仿效其他国家就过劳死立法。

猝死个案或与工作有关 倡政府就每个案查证

她指，很多时猝死过案经解剖后，均称与雇员自身身体问题相关，不少是有个人疾病，但不排除这些疾病是与工作有关，目前香港的补偿制度上，没有分别与工作是否有关，包括是否因工作时间过长、过多、太热等，形容这是不理想情况，希望政府立法就每宗个案再研究是否与工作有关，让家属得到更多补偿。

身体检查扩展至各行业 助工友了解身体状况

她又称，这可与职安健相关，若会研究每宗个案是否与工作相关时，雇主或会考虑为工友提供更多身体检查，目前本港建造业多做了这方面的检查，但其他行业就没有这样操作，纵使保安业曾经有类似计划，但不普及，雇主及雇员都无法重视问题，建议当局多利用地区康健中心为工友进行身体检查。

补偿条例有缺失 冀香港就过劳死立法

她重申希望香港就过劳死立法，强调若无立法，工友或家属都得不到保障，举例早前有一名电梯维修员每月做超过300多小时，即每日超时工作数小时，多年这样的工作身体根本吃不消，最终导致猝死，认为目前本港补偿条例有缺失，家属若要追讨雇主赔偿要经法援，又或提供身体报告显示工友身体疾病与工作相关。

被问到来年计划，她指会继续做好安全教育，指很多时是安全意识问题导致意外，会在学校做更多推广教育，无论学生将来在任何岗位工作，都要有安全意识，强调只要日常生活都有安全意识，工作都会很安全。

安全专家认为难证猝死个案与工作相关 难一刀切分类

香港执业安全师学会会长李光升在同一节目表示，今年与去年的死亡数字实际分别不大，只是宏福苑大火令数字有所上升，但承认今年有较多猝死个案，但原因未明。他亦称，工作期间离世也很难证明与工作有关，举例地盘文职从办公室走到地盘外收货，突发心脏病离世，这很难说与工作相关，但天气太热诱发工友心脏病，可能又很相关，这不是轻易说明的状况。

他认为社会应讨论过劳死立法问题，提到香港工时长，曾经在讨论标准工资时，亦讨论标准工时，惟标准工资立法至今，标准工时却不了了之，假设雇员作息时间有法例规定，或可将死亡个案大幅减少，认为政府应从源头著手处理问题。

记者：郭咏欣

