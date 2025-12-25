Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粤车南下︱允车窗「由黑玻璃遮盖」遭质疑「双标」 专家及议员：法例严重过时 促与时并进

更新时间：22:22 2025-12-25 HKT
发布时间：22:22 2025-12-25 HKT

「粤车南下」每日设100个名额进入香港市区，不少粤车两侧车窗「由黑玻璃遮盖」，较本港车辆不透光。运输署回复传媒查询时表示，短暂逗留车辆挡风玻璃仍需符合要求，但前座两侧窗须达70%或以上透光度的要求则不适用。根据现时本地法例要求，车辆车头挡风玻璃和前座侧窗必须达到70%或以上透光度，后座侧窗和车尾挡风玻璃则要求最低44%。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛头条》表示，内地、日本、韩国，甚至欧洲部分国家都允许车辆在不同程度上使用较不透光的玻璃，认为此举对遮光和隔热有散大作用，更加「节能」，促政府跟随国际做法。选委界立法会议员何敬康则指，香港的黑玻璃法例已严重过时，在节能和舒适考虑下，政府应与时并进。

李耀培倡先放宽B柱后及车尾玻璃

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛头条》表示，现时第374章《道路交通条例》对汽车车窗玻璃透光度的规定，自港英时期已沿用至今，目的是保安和安全理由。他指，不少抵港的右軚车辆已预设安装俗称「黑玻璃」的茶色玻璃，对于遮光、隔热有莫大作用，在讲求环保的今天「冷气唔使开咁冻」。

他又坦言，目前很多装上黑玻璃的水货右軚车抵港后，代理要先拆除，再换上普通玻璃，认为丢掉很浪费。他指，目前内地、日本、韩国，甚至部分欧洲国家也容许车辆在不同程度上使用较不透光的玻璃，认为政府应与时并进。他又建议特区政府可优先放宽乘客座位两侧车窗（B柱后），以及车尾窗玻璃的要求。

李耀培又指，虽然透光度低或影响司机观看倒后镜，但随着电子倒后镜普及，认为即使放寛有关规定，相信科技已能弥补「黑玻璃」对安全性的影响。他又反问「点解国际都用得，但我哋（香港）唔用得呢？」

何敬康：来届任期积极跟进

何敬康表示，李耀培的看法与他不谋而合，香港的黑玻璃法例已经严重过时，是时候检讨。他补充指，目前内地、日本、美英欧等地都对黑玻璃要求都很宽松，加上香港天气越来越热，在节能和舒适考虑下，更加应该与时并进。他承诺会在未来一届立法会任期内积极跟进。

记者：陈俊豪

