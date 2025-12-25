马会拟于将军澳复修堆填区建第四所公众骑术学校 毗邻康城 预计2030年开放

近年政府积极推动「赛马旅游」。香港赛马会今日（25日）向西贡区议会提交文件，计划于将军澳第二/三期复修堆填区开设第四所公众骑术学校，暂称为「将军澳公众骑术学校」。该项目已获得文化体育及旅游局原则上支持，以及获得环境保护署同意，马会将根据相关程序，于2026年第一季向城市规划委员会提出规划许可申请。倘若相关审批程序顺利获得通过，预计工程最快可于2027年底展开，需时约24个月，并于2030年正式开放予公众使用。

马会：设计将与周边环境融为一体

根据文件马会指出，现时3所公众骑术学校的轮候人数已超逾2万人，以致平均轮候时间长达数年。有见及此，为应付持续增长的需求，马会经过审慎策划，决定开设第四所公众骑术学校，并选址位于新界东南的将军澳。除方便新界东南的市民外，更希望借此缩短整体的轮候时间，从而为香港培育出更多优秀的马术运动员。

与康城私人屋苑相距约四百多米

拟开设的「将军澳公众骑术学校」选址将军澳第二/三期复修堆填区。该堆填区沿斜坡结合了3个主体平台，主要骑术设施、工作区域及校舍皆位于该3个平台上，占地约46,500平方米，设计将与周边环境融为一体。余下的非骑术学校范围则由环保署继续管理，以便利日常修护工作。

根据附件（见下图），该处建议选址的「大马专区及赏骏馆2」，与「峻滢」水平距离约460米；「小马专区及赏骏馆1」，与日出康城「领都」水平距离约450米。

低层平台将设小马观赏区

计划中的公众骑术学校全数采用单层平房设计，工程不涉及打桩。校舍除设有行政及访客中心、沙圈、马房、行马机、钉甲及兽医室等设施外，更会加设室内观赏廊，让市民能在舒适的环境下观看学员策骑训练，并可饱览将军澳山景及东南维港海景。此外，在低层平台将设有小马观赏区，让市民大众近距离观赏及跟小马拍照，为将军澳社区提供独一无二的新体验。该公众骑术学校采用无障碍设计，除为公众提供一般策骑训练外，更为有需要的伤健人士提供策骑治疗，与目前于三所公众骑术学校提供的服务相类似。

落成后的「将军澳公众骑术学校」每年除设有公众开放日外，亦会安排定期参观及小马试骑活动，让公众可以亲身感受及了解马术运动的专业性和训练要求。

泛光灯照射聚焦场内 晚上9时后会关闭

施工期间，马会将根据政府要求落实临时交通管理计划。根据马会委聘的交通顾问初步交通评估，骑术学校投入使用后仅带来轻微额外的车流及人流，并不会明显影响区内的交通流量。马会将全力监督承建商，在工程期间务实跟进政府的相关规例及指引，确保各项的缓解措施能够达致减少项目对邻近环境及居民的影响。

另外，马会亦以书面回复方式回应当区区议员的关注，指计划中的公众骑术学校，平日营运至晚上9时，之后场内的泛光灯照明系统亦会关闭。此外，泛光灯的照射角度将经过精心调整，聚焦于场内并提供足够照明，以确保人马安全。

记者︰黄子龙

