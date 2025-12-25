创新科技署推3项措施优化科技人才入境计划 多名议员料更有利吸引人才

创新科技署推出3项措施，进一步优化科技人才入境计划，让合资格公司加快吸纳世界各地的创科人才。多名立法会议员都认为，优化后可更有利吸引人才，其中为港深创新及科技园增设申请专窗服务是新安排重点，有助加快审批时间。

选委界议员尚海龙表示，科技人才入境计划最初目标是，每年吸引1万人来港，但由计划2018年6月开始至今，申请数量不足1000人，相较高才通、优才通等人才计划，明显吸引力不足，是不成功的政策。

尚海龙冀政府未来落力推动吸引更多国际人才

他亦称，明白2019年有「黑暴」及之后3年疫情影响，但其实2018年6月至2019年6月的一年间，计划都不太成功，相信主要是源于其限制多，包括只限于数码港及科技园工作人员，每申请1名人才来港，需增聘1至3名港人，且公司需要先申请配额再封申请人才入境等，都影响了整体申请量。

忧有企业「挂科技公司名」 当「中介」为实

他续称，过往经计划申请来港的人才，有八成以上是来自内地，希望政府未来可落力推动吸引更多国际的人才，认为现在的放宽措施作为招商引资的配套，有助港深创新及科技园发展。

但他特别关注，当局豁免必须从事14个指定科技范畴研发活动的限制，认为创新科技署压力会少一些，但会将把关的压力转到港深创新及科技园公司，最担心有公司挂科技公司名，但实际是中介公司为协助别人拿香港身份。

黄锦辉：「AI＋」公司今后可经计划申请人才是好事

选委界黄锦辉同样认为，针对港深创新及科技园专窗服务，及豁免必须从事14个指定科技范畴研发活动的限制都是重要配套，举例有做「AI＋」的公司，与动漫相关有融合，包含很多创新元素，以往未必能申请，但今后可以经计划申请人才都是好事，始终未来各行各业都会有不同「AI＋」服务。

优化措施包括精简申请程序，方便科技公司及合资格人才可同时递交配额及签证／进入许可申请；豁免必须从事14个指定科技范畴研发活动的限制，以更好回应日新月异的创科发展；以及为港深创新及科技园增设申请专窗服务，一站式协助园区租户及培育公司申请及跟进协助。

科技人才入境计划于2018年6月推出，就输入海外及内地科技人才实施快速处理安排，成功申请的公司会获发配额以输入相关人才从事研发工作。

