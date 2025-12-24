平安夜｜中环「冬日小镇」巨型圣诞树吸睛 市民大赞3D光影汇演别具特色 : 明年会再来 !

今日（24日）为平安夜，不少市民特意到位于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」，感受圣诞气氛。有到场的市民认为现场充满圣诞气氛，又指「光影汇．中环」3D投影秀具特色。有上海旅客则表示，自己是被现场的圣诞树吸引到场，又大赞香港充满圣诞气氛。

市民游客齐候光影汇演

《星岛头条》记者在晚上6时许，到达位于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」，现场布置充满圣诞气氛，圣诞装饰随处可见，亦有不少小型圣诞树，更有一座20米高的巨型圣诞树，吸引一班市民驻足拍照留念。到接近晚上7时，人流明显增加，有家长带同小朋友、有情侣，以及外国游客等，陆续到场准备观看由八大地标建筑组成的「光影汇．中环」3D投影秀。

上海旅客初访港 受巨型圣诞树吸引前来参观

晚上7时正，今晚首轮投影秀开始，记者身处在皇后像广场外，可清晰看到终审法院大楼、中国银行大厦、香港会所大厦、香港大会堂高座、汇丰总行大厦的投影表演，投影内容围绕圣诞主题，包括有圣诞鹿、圣诞老人、雪人的投影，现场亦播放圣诞歌曲。

上海旅客沈先生表示，今次是自己第一次来香港，事前并不知道有冬日小镇，不过在附近乘搭摩天轮偶然看到巨型圣诞树，所以特意前来参观。他指，上海也有圣诞市集，但香港现场人流更多、更热情，而且更有圣诞氛围。

市民赞投影秀颇具特色

梁太今日亦带同孙儿梁小朋友到场欣赏。梁太指现场充满圣诞气氛，不但有市集，且有大型圣诞树。她续指，今次为自己首次在港看圣诞投影秀，认为颇具特色，若来年身体状况许可，仍会到场感受气氛。梁小朋友亦大赞现场具圣诞气氛，圣诞树很漂亮。

市民Louis指，现场热闹、具圣诞气氛，不过人流太多，认为应采取人流管制措施。他又赞投影秀的效果做得不错。至于为何不选择到西九圣诞市集，他指西九地理位置较为不方便，而冬日小镇则位于中环相对方便。

