Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜｜中环「冬日小镇」巨型圣诞树吸睛 市民大赞3D光影汇演别具特色 : 明年会再来 !

社会
更新时间：21:54 2025-12-24 HKT
发布时间：21:54 2025-12-24 HKT

今日（24日）为平安夜，不少市民特意到位于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」，感受圣诞气氛。有到场的市民认为现场充满圣诞气氛，又指「光影汇．中环」3D投影秀具特色。有上海旅客则表示，自己是被现场的圣诞树吸引到场，又大赞香港充满圣诞气氛。

市民游客齐候光影汇演

《星岛头条》记者在晚上6时许，到达位于中环皇后像广场的「冬日小镇．中环」，现场布置充满圣诞气氛，圣诞装饰随处可见，亦有不少小型圣诞树，更有一座20米高的巨型圣诞树，吸引一班市民驻足拍照留念。到接近晚上7时，人流明显增加，有家长带同小朋友、有情侣，以及外国游客等，陆续到场准备观看由八大地标建筑组成的「光影汇．中环」3D投影秀。

上海旅客初访港 受巨型圣诞树吸引前来参观

晚上7时正，今晚首轮投影秀开始，记者身处在皇后像广场外，可清晰看到终审法院大楼、中国银行大厦、香港会所大厦、香港大会堂高座、汇丰总行大厦的投影表演，投影内容围绕圣诞主题，包括有圣诞鹿、圣诞老人、雪人的投影，现场亦播放圣诞歌曲。

上海旅客沈先生表示，今次是自己第一次来香港，事前并不知道有冬日小镇，不过在附近乘搭摩天轮偶然看到巨型圣诞树，所以特意前来参观。他指，上海也有圣诞市集，但香港现场人流更多、更热情，而且更有圣诞氛围。

市民赞投影秀颇具特色

梁太今日亦带同孙儿梁小朋友到场欣赏。梁太指现场充满圣诞气氛，不但有市集，且有大型圣诞树。她续指，今次为自己首次在港看圣诞投影秀，认为颇具特色，若来年身体状况许可，仍会到场感受气氛。梁小朋友亦大赞现场具圣诞气氛，圣诞树很漂亮。

市民Louis指，现场热闹、具圣诞气氛，不过人流太多，认为应采取人流管制措施。他又赞投影秀的效果做得不错。至于为何不选择到西九圣诞市集，他指西九地理位置较为不方便，而冬日小镇则位于中环相对方便。

记者：林彦汛
摄影：何健勇

相关新闻：

圣诞节好去处2025｜全港9大特色活动懒人包 中环20米高巨型圣诞树 大型气球巡游打卡（附通宵交通详情）

圣诞交通一文睇｜平安夜下午2时中环开始封路 港铁加强服务 大部分铁路线通宵行驶

平安夜｜西九圣诞小镇愈夜愈缤纷 市民游客赞气氛浓 : 打卡位新颖有创意

平安夜｜机场人头涌涌现外游潮 市民赴北京滑雪：感受冰雪感觉

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
8小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
16小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
9小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
8小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
12小时前
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
9小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
7小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
6小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
6小时前