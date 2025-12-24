圣诞︱消防处巡132幢人流多商厦 发376张「消除火警危险通知书」提53宗检控

大埔宏福苑火警引起社会对楼宇消防安全的广泛关注。鉴于圣诞假期将至，消防处昨日（23日）起一连两日，针对全港有较高火警风险的商业大厦展开特别消防安全巡查与执法行动，以确保公众安全。

商厦内若设大量持牌处所 人流密集 潜在火警风险较高

就持牌处所（如食肆等）的消防安全监管，消防处会向牌照申请人列明相关安全规定并作出检测，确保有关处所达到相应的消防安全水平。然而，若因大厦及相关处所管理不善，便会构成潜在的火警危险，例如防烟门被楔开、逃生途径被阻塞、锁上或放置易燃物品，以及消防装置或设备不在有效操作状态等。此外，如商业大厦内设有大量持牌处所，由于这些场所人流密集，潜在的火警风险往往较一般大厦高。

消防处昨起一连两日针对全港有较高火警风险的商厦展开特别消防安全巡查与执法行动，确保公众安全。资料图片

由于预期圣诞假期时，设有较多持牌处所的商业大厦的人流将显著上升，消防处在全港拣选共132幢此类商业大厦，展开特别消防安全巡查与执法行动，就各类火警危险共发出376张「消除火警危险通知书」，并提出53宗检控。而就其中57幢怀疑未有为大厦消防装置或设备进行年检的商业大厦，消防处已严肃跟进，并会就违规情况采取执法行动。

行动期间，消防人员除进行巡查与执法外，亦同步推行防火宣传及教育，以提升业户与公众的消防安全意识，从源头减少火警发生机会。

为进一步加强监管此类商业大厦的消防安全，以及提升业户及公众的消防安全意识，消防处将与物业管理业监管局、香港物业管理公司协会有限公司及其他相关持份者加强沟通，以引入具针对性的监管与宣传措施。相关协作旨在强化政府与业界的协作机制，确保大厦内消防设施维持良好运作状态，同时鼓励业主、租户及物业管理方妥善做好大厦管理，避免出现火警危险。

消防处期望透过资源整合与资讯互通，各方携手推动消防安全文化，共同营造更安全、更可靠的社区环境。