宏福苑大火｜医管局精神健康专线接88宗相关求助 医生：亲历灾难者、丧亲者及救援人员属高危

更新时间：07:00 2025-12-25 HKT
发布时间：07:00 2025-12-25 HKT

大埔宏福苑火灾牵动不少市民的情绪，医管局精神健康专线截至本周一接获88宗相关来电，当中30宗来自灾民。医管局透露，23宗个案经专线或其他渠道转介至精神科专科门诊，10宗转介至情绪支援小组。有护士表示，求助人出现悲伤、内疚、重历创伤事件等心理压力反应；有精神科医生指出，亲历灾难者、丧亲者、救援人员、正受情绪困扰的人均属高危人士，若受情绪困扰影响生活，应即时求助。

88宗与火灾相关来电中  大部分需要情绪支援

医管局精神健康专线于2012年成立，设于葵涌医院，而二十四小时精神健康热线咨询服务(2466 7350)，就曾在南丫岛撞船事故、荷里活广场谋杀案等重大事件中，向有情绪困扰或精神健康疑难的市民提供即时支援。

葵涌医院精神健康专线病房经理（精神科）黄凤仙指出，专线约有40位精神科护士，在宏福苑火灾初期已即时调动人手支援，会根据症状严重程度、持续性等因素，为求助者作风险评估，再按需要提供支援及建议。 88宗与火灾相关的来电中，大部分需要情绪支援，也有人查询精神健康服务及社区资源。

专线至今每日仍有个位数求助

葵涌医院方面指，宏福苑火灾初期一两日，专线接获双位数来电，至今每日仍有个位数求助。葵涌医院精神健康专线注册护士（精神科）朱海燕提到，有灾民的母亲不幸罹难，每逢经过二人旧日「饮茶」之处，都感到情绪低落；亦有市民观看新闻后，情绪及睡眠受影响，致电专线求助。被问到印象深刻的个案，她称有灾民需照顾家人，但未能适应新环境，亦时常忆起火灾时情况，失去食欲，需转介至精神科专科门诊跟进。

葵涌医院精神科副顾问医生（社区精神科服务队）吴凯怡表示，灾难突如其来，情绪出现困扰很正常，但需要正视，「精神创伤就好像身体伤口，如果愿意正视、妥善照顾，这些伤口可愈合。但如果我们忽视、不理会，这些伤口可以受感染，可以恶化，可以有其他并发症」。她说，若压力反应症状持续超过1个月，影响日常生活、工作及人际关系，尤其出现自我伤害行为、暴力倾向、思觉失调症状等，都属危险讯号，需尽快寻求专业协助，「若发现观看灾难相关新闻感到不适，要考虑放下电话，关闭社交媒体的自动提示功能，让自己安静一些，避免被动接收很多灾难资讯 」。

应否庆祝圣诞及新年?  医生 : 真诚陪伴具治愈效能

吴凯怡强调，治疗创伤不等于忘记，而悼念活动可让大家互相支持，保持联系，「但一定要尊重灾难中受影响人士的意愿，若他们觉得不适，千万不要逼他们参与」。至于应否庆祝圣诞及新年，她认为真诚陪伴具治愈效能，与此同时，应尊重受灾者情绪与选择，「聚会中不需刻意回避灾难，若朋友想怀念离开了的亲人，我们就陪他们怀念。无需勉强想一些安慰说话，有时候只是陪伴本身，就已经很好」。

记者 萧博禧

摄影 卢江球

