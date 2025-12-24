圣诞新年｜入境处处长郭俊峰视察各管制站 要求员工全力以赴 确保通关畅顺有序

圣诞节及元旦假期将至。今年圣诞节及元旦假期，入境处预计约有1152万人次经各海、陆、空管制站进出香港，预计陆路出境较为繁忙的日子为12月25日（星期四）；而入境则为12月28号（星期日）。假期期间，入境处相信罗湖、落马洲支线及深圳湾会是三个最繁忙的管制站。

入境处处长郭俊峰及副处长程和木到管制站实地视察

为迎接出入境高峰，入境处处长郭俊峰及副处长（管制、签证及证件）程和木日前到不同管制站实地视察及了解准备工作，并要求入境处所有同事全力以赴，确保节日期间通关畅顺有序。

入境处又提醒市民，想要避免过关时排长龙，需记得要做足以下准备：

1.避免繁忙时段过关，特别是早上8时至中午时段。

2.尽量避免于晚上8时至午夜车辆入境高峰，经港珠澳大桥驾车返港。

3.记得带齐所需旅行证件及身份证明文件，并要核对有效日期。

4.只要7岁或以上并持有以下证件的人士，均可无须预先登记使用e-道服务：

a.持有智能身份证及有效特区护照的香港永久性居民

b.过境香港的中华人民共和国电子普通护照持有人

c.电子往来港澳通行证持有人

入境处呼吁市民出行前，要于保安局推出的一站式过关资讯平台「口岸通」(www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound) 一次过了解陆路管制站旅客及私家车的平均轮候时间，以及过境穿梭巴士轮候时间等资讯。