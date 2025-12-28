居屋2025︱「楼王」启德启阳苑 一分钟直达宋皇台站 坐享体育园配套 即睇呎价/交通/零售/校网

【居屋2025/启阳苑/影辉苑/朗风苑/汇熙苑/裕丰苑】房委会公布「居屋2025」，推出5个新屋苑，合共提供超过8,300个单位，较去年的7132伙多，分布于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌。今期居屋维持以市价七折定价，售价约为150万至480万元，计划于2026年第二季接受申请。

今期「楼王」的启德启阳苑，位于过往两期的启悦苑、启盈苑旁边，与港铁宋皇台站距离不足100米，地理位置同样优越。

伙数：1840伙

实用面积：281呎至490呎

单位分布：八成为中小型单位（281呎至393呎）、两成为大单位（464呎至490呎）

售价：219万元至480万元

关键日期：2028年10月31日。

相关新闻：

居屋2025攻略｜启德/将军澳/元朗等5大屋苑地点、售价、申请资格一文睇！

返回目录

发展项目

/位置 实用面积*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 汇熙苑

锦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

–

345万元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 总数: 960 裕丰苑

东涌

汇东街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

–

340万元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 总数: 2 018 朗风苑

屏山

朗风街 27.3 294 38 (2%) 169万元

–

339万元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 总数: 1 870 启阳苑

启德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

–

480万元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 总数: 1 840 影辉苑

将军澳

影业路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

–

423 万元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 总数: 1 628 「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316

备注:

* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

^ 街道名称待定。

返回目录

启阳苑与港铁宋皇台站A出口仅一街之隔，步行距离不足一分钟，非常方便。记者实测，从启阳苑步行至附近的宋皇台公园巴士站仅约5分钟，分别有1A、3B、15、21、85X等来往尖沙咀、将军澳、钻石山、红磡等地区，过海则有106、107、108、116等。巴士站旁边亦有69号小巴站，前往九龙城。中九龙绕道油麻地段已于2025年12月启用，亦方便启盈苑驾驶人士由启德体育园附近直达油麻地一带，相信能便利居民出行。

启德捷运料入伙三年后落成启用

启德智慧绿色集体运输系统方案今年7月刊宪，预计明年批出合约，并期望于2031年通车。系统全长约3.5公里，拟设6个车站。两端终点站分别连接启德邮轮码头及港铁启德站，并于承景街、启德空中花园、承丰道公园及启德体育园设中途车站，车程预计约为10分钟。换言之，启阳苑的居民入住后约3年后或能在区内享用捷运，多一个出行选择。

不过，邻近启阳苑的世运道「简约公屋」第一期已落成，并于2025年第四季入伙，两期共提供10,700个单位，预料容纳3万人口。加上陆续入伙的居屋居民，购买启阳苑的买家或需留意交通挤塞的可能性。

返回目录

启阳苑附近有大量商场和食肆，最邻近的必然是随着2025年启德体育园开幕，新开的「启德零售馆」；距离不远则有AIRSIDE、Sogo双子汇等。经行人隧道步行约10余分钟即可到达九龙城街市。

启阳苑一带亦有众多文娱康乐配套，受惠于启德体育园落成，园内的启德青年运动场、体艺馆的室内篮球、羽毛球场等、也有攀石墙可供租用。康体方面，附近则有宋王台游乐场、启德车站广场儿童游乐场、草地滚球场、单车场等。

返回目录

学校配套方面，启阳苑属34小学校网，共18所公营小学，当中有多间全港头100名之内的小学，包括保良局何寿南小学、圣罗撒学校、协恩中学附属小学和陈瑞祺（喇沙）小学。所属九龙城区有30所公营中学及5所直资中学。

区内共有16间BAND1中学，包括拔萃男书院、喇沙书院、玛利诺修院学校、华英中学等多间传统名校。政府亦于启德沐安街2号兴建一所设有30间课室的小学，以重置浸信会天虹小学，预计明年首季迁入，学校2025年9月1日起改名为「浸信会孔宪绍天虹小学」，新小学校网和升中校网亦会同日起生效。

记者：陈俊豪

返回目录

相关新闻：

居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请

居屋2025｜逾9700新单位售价150万至480万 白表入息及资产限额不变 明年第二季接受申请