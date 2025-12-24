每日杂志｜「两餸一汤」升幅超甲类CPI 基层煮饭成本高 贫穷区反现高价两餸饭 市民靠「悭钱大法」应对

《分裂的餐桌》系列之饮食成本篇｜港人三餐开支不少，《星岛》自1月起每两月进行饮食价格调查，并结合各区入息中位数，计算饮食成本占收入的比例。结果显示，葵青、观塘及北区居民煮一餐「两餸一汤」，分别占每日预算约9%、8.8%与8.3%，负担最重。经济学者指出，买餸价格升幅高于甲类消费物价指数（CPI），基层煮饭反而更贵；尽管如此，部分贫穷区却见高价两餸饭店进驻。政府最新数据显示11月通胀维持1.0%，专家预料短期通胀仍温和，来年物价仍受内外因素影响，预期各阶层将因应经济能力，摸索出属于自己的饮食「悭钱大法」。

深水埗为全港最贫地区，即使物价较低，饮食开支占收入比例仍偏高。

《星岛》自今年1月起，每两个月进行「两餸一汤指数」调查，统计18区街市与街档6种常见食材价格（包括1斤菜心、半斤鲮鱼肉、1砖豆腐，以及番茄、薯仔及瘦肉各半斤），并以香港、九龙及新界分区，统计两大连锁超市5款预制食材价格（包括午餐肉、茄汁豆、忌廉汤罐头、粟米蓉和预制咸蛋肉饼），以及45间两餸饭店的价格，综合分析市民三餐成本占收入的比例。

葵青居民买餸占每日预算9%

本报整合三方数据，参考政府统计处发表的「2024年住户每月入息中位数」，计算各区住户的饮食成本及其占收入比例（见表一）。在「两餸一汤」方面，葵青区、观塘区及北区居民的负担最重。以葵青区为例，每户按月入息中位数为2.55万元，折合每日生活预算约850元；按本报就街市及街档的调查，当区购买一餐「两餸一汤」的食材约需76.8元，占每日预算约9%。

此外，观塘区居民每日生活预算约806.7元，买齐一餐「两餸一汤」食材约需70.9元，占比约8.8%；北区居民每日预算约860元，购买相同食材的开支为71.3元（占8.3%）。

甲、乙、丙类消费物价指数，分别根据低、中、高开支住户的开支模式编制，涵盖本港约50%、30%及10%住户。香港大学经济及工商管理学院讲师阮颖娴留意到，本报「两餸一汤指数」的升幅高于「甲类消费物价指数」（见表二），反映买餸成本的升幅，高于市民购买便宜商品的涨幅。她指，葵青、观塘和北区居民的整体入息较低，餐饮和购物支出自然占据更高比例，「自己煮饭的生活成本更高。」

经济学者李兆波表示，负担最重的5区中，有4区的住户每月入息中位数低于全港水平（3万元），而饮食成本亦不轻，「收入不高，食物又不太便宜。」他指，部分地区的物价较低，例如不少市民会跨区到深水埗买餸；若市民进一步节省成本，如在收市时段购买「货尾」，甚至北上消费，或令本地小商户更难挨，只能选择加价或结业，形成恶性循环，「北区的街市已经少人光顾，人多才可多入货，分担成本。」

浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦莘才指出，高收入地区（如中西区及西贡区）的居民，理论上可负担较高饮食成本，但餸菜价格未必与区域入息挂钩，以荃湾为例，该区入息属中等水平，但人口多、客流量大，店舖具备价格下调的空间。他续举例，在部分人口老化的屋邨，长者每天或只外出一次，早上买齐餸菜便回家，整体需求偏低，令街市商贩为应付租金压力而调高价格，「有些街市在傍晚便关门，因为晚上不会有生意。」

葵青区、观塘区及北区居民购买「两餸一汤」的经济负担最重。

区域入息未必与物价挂钩

至于「两餸饭」，本报发现在买餸负担最重的3区中，两餸饭店价格反而较低。葵青区两餸饭平均售29.3元，三餸饭为32.7元，为全港最便宜；观塘区则分别为32.5元及37.5元，价格为全港第四及第三低。此外，在买两餸饭的支出占比中，九龙有4区位列全港排名前4，分别占该区居民每日收入约3.9%至4.3%。

社交平台群组「香港两餸饭关注组」版主黄旭熙表示，近年有贵价两餸饭在较贫穷的地区开业，形成「有趣」现象。他指，观塘区住户的每月入息中位数为2.42万元，惟近年有不少高价两餸饭店进驻，估计与该区工商厦林立、上班族众多有关。他称，上班族有一定消费力，对午餐质素有要求，倾向选择较优质的两餸饭，带动区内两餸饭市场蓬勃，「相关店舖越开越多，部分更出现加价。」

在本港经济下行之际，市民果腹也要精打细算。有市民指，煮饭所耗时间亦属「成本」，而购买两餸饭的支出与自购食材煮「两餸一汤」相若。居于大埔的安女士指，在区内购买「两餸一汤」所需食材约需70至80元，加上白饭及灯油火蜡，每餐至少花费100元；若煲「老火汤」，成本可翻倍至200元，「一次过买大包药材，每次用少量；猪骨就在超级市场买，特价时100元有3包。」她续说，两餸饭份量多，购买两盒两餸饭再加10元加购一碗白饭，已足够一家4口食用，「如不想花时间煮饭，两餸饭确实『悭』很多！」

有在职母亲视「两餸饭」为赶不及煮饭时的备用选择。

街市商贩加价形成恶性循环

居于深水埗的陈太则表示，视两餸饭为赶不及煮饭的「后备方案」，「有时傍晚6时才下班，便买两餸饭回家，省时又方便。」不过她强调，若时间许可，仍会坚持自行下厨，「为了健康，因两餸饭的菜式较咸及多油。」

陈太也会购买午餐肉、茄汁豆等罐头作储备。她坦言，深水埗属民生区，杂货店林立，普遍价格较超市便宜，自己多选择在杂货店购买预制食品。

有主妇分享，平日会购买罐头，以备不时之需。

政府统计处日前公布今年11月份的消费物价指数，政府发言人表示，本港通胀仍处于低水平，基本综合消费物价指数按年升幅维持在1.0%；各主要类别的价格压力大致受控。展望将来，由于本地及外围的成本压力仍受控，整体通胀短期内应保持轻微。

李兆波指，食物价格升幅一般较整体通胀为高，近期人民币汇价走强，或会影响供港食物价格。阮颖娴预测，来年物价走势仍将受内地及海外市场影响，「内地食品会持续供港，外国货品价格则视乎汇率变化。」

两人认为，各阶层市民会因应自身经济能力及行业动态，建立属于自己的饮食模式与「悭钱大法」，以应对经济压力与物价变化。

市民北上买餸或进一步冲击本地小商户，只能加价或结业。

鲜肉蔬菜供应充足稳定 业界料明年价格相若

展望来年，业界预期鲜肉和蔬菜价格将大致与今年相若。

鲜肉大联盟副主席关国华指，零售肉档定价时，会综合考虑批发价、「刀手」薪酬和租金等成本，「大集团以高薪聘用刀手（日薪约1800元），若零售价较低，便需提高宰杀量以维持利润。」

本港活猪大多从内地供应，他引述内地养猪场主指，内地内销需求疲弱，加上经济不振，使消费者减少外出用餐，转向购买食材在家煮食；活猪供应量因猪瘟后大量投产而增加，供过于求将令价格持续平稳，「预期明年猪肉价格将大致与今年相若，回升或需待明年底或2027年初。」

内地菜订货灵活价格具优势

至于新鲜蔬菜，蔬菜统营处回复指，蔬菜的批发价格主要受天气、品质、供求、生产及物流成本等因素影响，「考虑蔬菜供应一向稳定充足，菜统处预期明年的蔬菜批发价格会继续保持平稳。」

百菜园负责人林先生提到，香港目前的蔬菜供应越来越依赖内地，昔日市场常见的美国或澳洲的蔬菜近年已大幅减少，原因是内地蔬菜在价格上更具优势，且订货模式灵活，可少量订货。他指出，内地各地的蔬菜成本存有差异，举例在广东省收割的蔬菜，能使用可回收胶篮直接运送到港，若从较远的地区运菜，需发泡胶箱封箱运输48至50小时到港，「包装材料、运输距离、损耗风险等也会直接影响蔬菜的最终成本。」

