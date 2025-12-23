粤车南下︱单线双程迎头遇上点算好？专家吁港车让粤车：左軚较难判断对头车距离

「粤车南下」入境市区安排今日（23日）凌晨零时起实施，每天100个名额，首批合资格挂「FT」字头车牌的左軚广东私家车，今晨陆续经港珠澳大桥驶入香港市区，每次停留最多3日。社会关注左軚车司机会否因不适应在右軚地方驾驶，以及两地驾驶文化差异等，从而引发交通意外。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培接受《星岛头条》访问时表示，相信「粤车」在初期必然会不习惯，例如内地是「右上左落」，与本港相反；十字路口转左转右时，「睇位方向」亦不同。他又指，本港路窄，加上部分郊外景点实施「单线双程」，故双向行驶的车辆，有机会在迎头时发生碰撞。

李耀培：泊车势成粤车难点

李耀培表示，本地司机在「港车北上」虽同样面临左右軚习惯不一，但内地路阔，问题不大。相反，本港车多路窄，而不少国内电动车体积较大，粤车南下或需时适应。他又坦言，本港部分停车场「又逼又细」，路旁咪表位也不易泊入，因此泊位也将成粤车司机的难点之一。因此，他建议粤车司机前往景点前，先查清该处有否合适泊位，倘无停车位要泊街，司机须留在车上，否则容易被「抄牌」。

见「FT」字头粤车勿跟车太贴

对于本港司机而言，李耀培提醒有三点注意。首先，当见到车牌「FT」字头的粤车，尽量不要跟车太贴，免生意外，指他们大多非职业中港司机，在右軚地方驾驶经验不多。其次，内地是靠左行驶（内地左线为快线，与香港相反），故左軚车在十字路口转右时容易有盲点。最后，在单线双程的山区尤其危险，迎头时，左軚司机较难判断与对头车距离，故建议本港司机在这些时候「停低，让佢哋行咗先。」

不过，李耀培也坦言，首批粤车南下的司机，相信大多都是很有兴趣才会申请、搞手续，认为他们「唔会乱飞」，也会爱惜车辆和守规则。他又指，逾半内地车辆为电动车，需留意有否足够国标充电桩配套，亦可购买原厂转接充电头，以方便在本港其他充电桩充电。

记者：陈俊豪

