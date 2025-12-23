信和集团与黄廷方慈善基金圣诞传爱 携手各界伙伴送上温暖支援

信和集团与黄廷方慈善基金多年来心系社区，各界伙伴携手，为有需要人士送上温暖支援。在象征爱与希望的圣诞节，集团及基金祝福化作行动。集团的义工队走访不同地区，向基层家庭及长者送上祝福。同时，基金向超过80家社区伙伴机构捐款，感谢他们多年来的奉献和对社区服务的支持，并向208名基层家庭的中学生颁发了「黄廷方奖学金」，希望这份鼓励能化作他们实现梦想的动力，为社区播下更多希望的种子，让圣诞的祝福延续。

基金捐赠对象涵盖多个范畴

黄廷方慈善基金自2010年成立至今，一直致力透过社区伙伴合作扶贫济困，支援弱势社群及社会福利事业。是次获捐助的中小型机构，包含复康服务支援、精神健康支援、儿童及青少年发展、少数族裔等多个范畴，回应社会多元需要。

集团指，趁着圣诞节积极走入社区，透过义工队「信和友心人」在「宝血儿童村」、学校和过渡性房屋项目「普绿轩」等地点展开探访，为基层家庭、学生及伤健人士送上礼物包祝福。部分学生还将礼物转赠给其他有需要的孩童，延续行善分享的力量，别具意义。集团又邀请超过200名伤健人士及基层家庭，分别到香港富丽敦海洋公园酒店及香港黄金海岸酒店享用自助午餐，并派发礼物，共度温馨时光。此外，集团继续推展「爱心暖汤行动」，向逾700位居于香港5个地区的长者送上窝心热汤，在冬日为社区增添暖意。

集团董事：冀获奖学金学生传承「授人以渔」精神

信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华表示，多年来，集团有幸与社区伙伴并肩前行，特别感谢在社区扎根的社福机构及宗教团体，为有需要人士提供专业而适切的支援，让关爱与互助的精神在社区中传开。基金一向秉持「助人自助」的理念，深信关爱不仅仅是提供援助，更在于鼓励和启发，让受助者能自立自强，迈向更美好的未来。黄廷方奖学金计划正是这个理念的最佳体现，也见证无数年轻人积极学习、勇敢追梦。2015年以来，奖学金计划在香港奖励了1,357名学生，愿他们未来以不同方式回馈社会，让「授人以渔」的精神传承下去。展望新一年，基金将继续与各界携手，凝聚力量，共建关爱共融的社区。