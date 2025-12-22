马会《骏步人生》访高球手陈芷澄 矢言必会返港发展 冀新一代少走「冤枉路」

马会刊物《骏步人生》最新一期现已出版，今期封面人物是香港女子高尔夫球手陈芷澄。陈芷澄在2017年成为职业球手，并夺得翌年的「美国女子职业高尔夫巡回赛」（LPGA Tour）参赛全卡，成为首位获这资格的香港球手。自小与高球结缘，她一步步走近目标，靠的是天赋、际遇，更多的其实是努力。目前以美国为基地的陈芷澄矢言必会返港发展，在本地传承高球运动，以自己「碰碰撞撞」累积得来的经验，培育有潜质人才，让有志于高球运动的年轻一代，少走一些「冤枉路」。

另外，在特备的「全运专辑」，在第十五届全运会勇夺三面金牌的「小女车神」李思颖，分享「夺金」的心路及往后的备战安排，并寄语即使身处低谷，不要只想着当刻的失败，而是反省自己、了解自己，准备迎接新突破 —「人生是波浪型的，低谷之后必然是一个新高峰。」

李思颖在全运会比赛后接受《骏步人生》专访，分享勇夺三金背后的甜酸苦辣。

陈芷澄自幼已接触高球

陈芷澄表示，在4岁的时候，父母带她去买玩具，在芸芸物件当中，她选了一套塑胶高球玩具挥杆「甫士」；拿着玩具球杆，自自然然地就摆出一个似模似样的挥杆「甫士」。大概到了6岁，她首次接触高尔夫球，在屯门住所不远处的政府公众高尔夫球练习场打高球，当作周末的家庭活动。14岁开始，每年暑假获得赞助与数名香港青少年到美国加州集训一个月。「美国的场地有齐备的练习场、短杆区、推杆果岭，我和队友们经常由早上七时一直练到晚上七时还不愿走。」

下定决心要成为职业高球手之后，陈芷澄急不及待去报名参加女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）的Q school（资格考试），结果那次没有考上，直至大学毕业后再接再厉才终于成功。「压力说没有是骗人的，考Q school的时候，整个星期都失眠，因为是最后一关，而且一年只有一次机会。」

陈芷澄：转打职业赛最担心的是实力

陈芷澄指，高球比赛时间很长，每一杆之间有很多时间想东想西，可以发白日梦，可以想想晚上吃甚么，怎样控制自己的心理状况，最为重要。「最顶尖的球手，技术上大家都不遑多让；比并较量的，很多时是心理质素」。她表示，这种打球的思维，亦是现实生活中待人处事的哲学。「你不能『Overly Aggressive』（过于进取），当你很焦急，便很容易影响思考」。

陈芷澄又指，转打职业赛，最担心的是实力。「因为你是和世界上最厉害的人一起，说没有压力是骗人的。我很记得2018年我的第一场LPGA，赛场上见到魏圣美（Michelle Wie）、Cristie Kerr，都是从前在电视上看到的名人，我走过赛场时，还生怕自己会『阻碍』她们练习呢！直至第一场成绩不错，我才相信自己是可以的。」

她认为，职业巡回赛的生活，是一场场考验韧力的战役。「我们的比赛是星期一至星期日的。适应场地、练习、每九个洞都要打一次来熟悉场地，然后是四天正式比赛，完成比赛后可能星期六便要飞往下一个城市，连洗澡的时间都没有。面对时差也没有办法，只能逼着自己起床，起不了也得起！」面对这种密不透气的「飞」人生活，她指每到达一个地方，都会上网参考高评分餐厅，买外卖返酒店房间享用。「我最喜欢看电视」，在酒店房置好电脑，边吃边看，放松心情，既是争取休息时间，也是旅途中的最大享受。

马会刊物《骏步人生》最新一期现已出版，今期封面人物是香港女子高尔夫球手陈芷澄。

陈芷澄冀分享经验 让下一代球手少走冤枉路

陈芷澄矢言终会返港发展，希望在香港推广高球运动，以兴趣为大前提培育下一代，提升青少年对高尔夫球的投入度。「我见过太多朋友，小时候被父母逼得太紧，结果产生抗拒，最后反而放弃了（学高球）。」她认为13、14岁是培育新一代球手的关键期，当青少年认定自己的志向，便可以为其提供路径，让他们了解何处有资源可供运用，例如如何申请大学奖学金，向职业高球手之路进发等。「想以自身碰碰撞撞得来的经验作分享，让他们不用走我走过的冤枉路。」

马会推动高尔夫球普及化，2008年4月，赛马会滘西洲公众高尔夫球场的第三个十八洞球场「东场」开幕，邀请了当时年仅14岁的陈芷澄，以少年高尔夫球手身份主持开球仪式。今日想来，陈形容「非常荣幸」。「当时我还很小，能在这么多前辈和宾客面前，在那个Signature Hole开球，真的很难忘。」

逾2万5千名学生参与马会球手培训计划

马会滘西洲公众高尔夫球场是本港目前唯一的公众高尔夫球场，成立于1995年，以非牟利形式营运，设有三个公众高球场（东场、北场及南场），为普罗市民提供方便优质、收费相宜的高尔夫球设施。落成至今，接待超过560万名访客，同时有超过400万名高球爱好者使用球场设施，而球场的训练课程，则培育了超过43万名学员。滘西洲公众高尔夫球场于2024年获《高尔夫旅行》杂志(Golf Travel)选出成为「亚洲百个最佳的高尔夫球场」之一。

为推动高球运动普及化，滘西洲公众高尔夫球场多年来积极推行社区参与活动，又定期透过慈善团体、政府部门义工队及青少年制服团队，举办基层家庭及青少年高球体验日，让家长、儿童及青少年，免费前往球场体验。「赛马会滘西洲高Fun小球手计划」及其他的培训计划，八年以来已有超过25,000位来自150间不同地区的资助中小学校学生参加，致力将高球运动植根社区。