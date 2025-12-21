Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬至︱四代同堂做冬享天伦 乖孙特意选邻近酒楼：不让婆婆走太多路

社会
更新时间：16:07 2025-12-21 HKT
发布时间：16:07 2025-12-21 HKT

今日（21日）冬至，不少市民趁周日假期与家人亲友外出聚餐，共享团圆时刻。《星岛头条》记者中午时份到旺角伦敦大酒楼，有四代同堂前来「做冬」，场面温馨。惟酒楼负责人表示，今年冬至「旺丁不旺财」，主要以家庭客为主，因此没有安排冬至套餐，价格亦如平常一样，没有加价。

四代同堂到酒楼做冬 共享天伦乐

住在旺角的梁婆婆一家，四代同堂到酒楼吃冬至饭。孙子梁先生表示，选择到酒楼做冬是为了方便婆婆，不让她走太多路，再加上这里的食物选择多样，可以同时兼顾老年人和小朋友的口味。价钱方面，他觉得和平常外出用膳相若。

市民陈女士指，平常会在家里与家人庆祝冬至，然而今年大家晚上都没空，就趁午市时间外出聚餐。她说，酒楼午市十分热闹，不少家庭客，而她的孙子对食物也很满意，稍后会带孙子去游乐场玩耍，共享天伦之乐。

酒楼冬至不加价 负责人：给市民最大优惠

另一枱的何女士说，现场只是第一场饭，晚上会再庆祝，而中间空闲时间会在家中聊天、打麻将等，「好难得成班亲戚喺屋企，自然要好好叙旧」。她又表示，今年冬至酒楼都没有加价，因此即使外出「食两餐」，也不会花费太多钱。

伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，今年冬至酒楼不同往年，最多坐6至8人的「散桌」居多，形容是「旺丁不旺财」，虽然家庭客数量增加，但企业及社团因经济不景或火灾缘故而取消或延后聚餐。

他又指，由于各家庭口味不同，酒楼因此没有推出冬至套餐，让客人能够随意挑选喜爱的餐点。他预计今年营业额较去年同期下跌8%，但强调即使面对供应商提高批发价，酒楼价格仍维持不变，「这是我们给予市民的最大优惠」。

记者：曾智华

摄影：陈浩元

