昨日访港旅客总数逾23万人次 内地旅客逾18万人次 创国庆黄金周以来新高

文化体育及旅游局表示，昨日星期六（20日）访港旅客总数达 235,586人次，内地旅客有 187,699人次，是自国庆黄金周以来最高纪录；非内地旅客则达 47,887人次，为今年新高，亦是疫情以来第二高。

文体旅局指，这反映无论是探亲访友，还是节日旅游，香港都是旅客首选目的地之一。同时，启德邮轮码头在刚过去的星期五（19日）迎来两艘国际邮轮同日停泊，包括「海洋光谱号」及「歌诗达赛琳娜号」，进一步带动邮轮旅客来港，为海滨增添热闹景象。

中环举办的「冬日小镇・中环」及「光影汇・中环」。文化体育及旅游局fb

「海洋光谱号」及「歌诗达赛琳娜号」两艘国际邮轮，上周五（19日）同日停泊在启德邮轮码头。文化体育及旅游局fb

西九文化区亦有适合一家大小的活动，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型梦幻充气乐园、圣诞小镇等大型节日活动。文化体育及旅游局fb

局方提到，全城同时有连串精彩活动上演，除了由香港旅游发展局于中环举办的「冬日小镇・中环」及「光影汇・中环」，西九文化区亦有适合一家大小的活动，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型梦幻充气乐园、圣诞小镇等大型节日活动，配合各区灯饰、商场主题布置及市集，为市民和旅客提供多元打卡点与亲子体验。