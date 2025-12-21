Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昨日访港旅客总数逾23万人次 内地旅客逾18万人次 创国庆黄金周以来新高

社会
更新时间：15:24 2025-12-21 HKT
发布时间：15:24 2025-12-21 HKT

文化体育及旅游局表示，昨日星期六（20日）访港旅客总数达 235,586人次，内地旅客有 187,699人次，是自国庆黄金周以来最高纪录；非内地旅客则达 47,887人次，为今年新高，亦是疫情以来第二高。

文体旅局指，这反映无论是探亲访友，还是节日旅游，香港都是旅客首选目的地之一。同时，启德邮轮码头在刚过去的星期五（19日）迎来两艘国际邮轮同日停泊，包括「海洋光谱号」及「歌诗达赛琳娜号」，进一步带动邮轮旅客来港，为海滨增添热闹景象。

中环举办的「冬日小镇・中环」及「光影汇・中环」。文化体育及旅游局fb
中环举办的「冬日小镇・中环」及「光影汇・中环」。文化体育及旅游局fb
「海洋光谱号」及「歌诗达赛琳娜号」两艘国际邮轮，上周五（19日）同日停泊在启德邮轮码头。文化体育及旅游局fb
「海洋光谱号」及「歌诗达赛琳娜号」两艘国际邮轮，上周五（19日）同日停泊在启德邮轮码头。文化体育及旅游局fb
西九文化区亦有适合一家大小的活动，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型梦幻充气乐园、圣诞小镇等大型节日活动。文化体育及旅游局fb
西九文化区亦有适合一家大小的活动，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型梦幻充气乐园、圣诞小镇等大型节日活动。文化体育及旅游局fb

局方提到，全城同时有连串精彩活动上演，除了由香港旅游发展局于中环举办的「冬日小镇・中环」及「光影汇・中环」，西九文化区亦有适合一家大小的活动，例如Merry Balloon Hong Kong 巨型梦幻充气乐园、圣诞小镇等大型节日活动，配合各区灯饰、商场主题布置及市集，为市民和旅客提供多元打卡点与亲子体验。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
6小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
5小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
19小时前
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
家居装修
9小时前
有台湾资深刑警认为，张文或有更多袭击行动计划。
台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」
两岸热话
6小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中九龙绕道（油麻地段）早上10时通车。
01:29
中九龙绕道︱油麻地段通车 繁忙时段往九龙湾仅5分钟 陈美宝：火灾后运输基建不能停下来
社会
6小时前