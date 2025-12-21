Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬至︱市民一大清早到街市买新鲜食品 商户不加价共渡时艰

社会
更新时间：11:42 2025-12-21 HKT
发布时间：11:42 2025-12-21 HKT

冬至︱今日（12月21日）是冬至，不少市民一大早到街市采购食材，准备晚上开饭与家人团聚。《星岛头条》记者到九龙城一个街市观察，清晨人流不多，但早上约10时开始，越来越多市民前往买餸，海鲜及蔬菜摊档均出现人龙。不少市民推着手拖车「入货」，购买火锅所需的食物。有商户表示，因市道欠佳，今年食材价格维持不变，减轻街坊负担，共渡时艰。

冬至︱上午街市人流显著增多

市民方女士表示，平日九龙城街市往往在下午3、4时人流最多。为了确保购得食材的新鲜度，今天特地一早前往买餸。她称，家中较为传统，因此专门选购适合「煲斋」的食材，以遵守冬至「不可杀生」的习俗。她估计，今年食物价格比平日略贵，但总体差别不算太大。由于本身只吃素，花费亦不算太多，大约在200至300元之间。

冬至︱档贩：鸡只销情不理想 蔬菜销情较好

与家人分头行动的陈先生表示，今天提早到街市购物，以避开人潮拥挤的时段。他说，由于家中会吃火锅，所以购买了大量火锅食材，包括肉丸、蔬菜、豆腐及海鲜等。子女当晚会回家团聚，因此购买的份量比平时多。他指出，今年冬至街市加价幅度不大，所以并没有出现「大出血」的情况。

带着手拉车购物的霍先生则表示，今天是冬至，其儿子又说这里的牛丸和贡丸十分美味，所以专程前来「入货」。同时，他打算购买脆肉鲩等海鲜，并认为提早到访更能确保食材新鲜。他坦言，虽然这里食物的价格比平日常去的街市略高，但「家人十分喜欢这里的食物，因此特地过来购买」。

贩卖蔬菜的汤女士表示，冬至前一天及当日的人流都非常多，蔬菜销情理想，估计比平日增加两至三成。她说，今年街坊主要购买适合火锅的蔬菜，例如娃娃菜、生菜等；相比从前主打西餐，现时越来越多市民选择以火锅庆冬至。她补充，冬至当日的入货量比平日多约一成，但供应商也因此提价一成。不过，她本身售价则维持不变，「都是街坊，提高太多就不划算，倒不如让街坊受惠更好」。

贩卖家禽的梁女士则称，今年冬至鸡只的销情并不理想，「不少市民趁着星期日北上，导致销量减少」。她指出，鸡只销量「一年比一年差」，估计今年要比去年再低两至三成。由于市道不景气，供应商亦下调批发价，因此她并没有额外加价。

记者：曾智华

摄影：陈浩元

