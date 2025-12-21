Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬至｜酒楼负责人、业界：提早「做冬」 家庭客有增长 「市民珍惜团聚的日子」

社会
更新时间：07:00 2025-12-21 HKT
发布时间：07:00 2025-12-21 HKT

【冬至/酒楼/做冬/市道】今日冬至，不少市民选择与家人及亲友外出聚餐，共享团圆时刻。有酒楼负责人表示，今年不少食客提早于月初就开始「做冬」，家庭客亦增长1至2成，然而，公司团体及社团订枱几近绝迹；亦有饮食界人士指，今年气氛比去年好，家庭式聚餐更受重视，「市民珍惜团聚的日子」，又指由于今年市道一般，整体价格与去年相若，业界更推出优惠冀吸引消费者。

提前做节客人比往年增加近半

伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，今年不少食客提早于本月初就开始「做冬」，提前做节的客人比往年增加近一半，「有的客人认为反正都要吃，早点吃，其他时间就能出去旅行」，亦有部分市民担心冬至正日价钱较高，故提前庆祝。他指，今年公司团体及社团订枱几近绝迹，部分企业因经济不景选择省下开支，亦有公司因应大埔灾情需要投放资源振灾及做善事，不再额外花费举办节日聚餐。

苏万诚称，相对而言，家庭客今年增长1至2成，「以往不少公司举办聚餐时会同时邀请员工家属参与，但今年公司聚餐大幅减少，市民则选择自行与家人庆祝，毕竟冬大过年」。他表示，冬至前一周的海鲜、鸡鸭价格普遍上升两至三成，鱼类亦贵约一成，但酒楼不会加价，「经济不是那么好，市面不畅旺，希望多点人出来吃饭，振兴经济」。
 
香港餐务管理协会会长杨位醒则指出，今年生意较「慢热」，不少客人临近冬至才订枱，因现时选择多，新一代未必坚持吃传统中菜。他认为，今年气氛比去年好，家庭式聚餐更受重视，「市民珍惜团聚的日子」。他表示，供应商虽有季节性加价，但鉴于市道一般，故不敢大幅加价，整体价格与去年相若。今年因为外劳人手增加，菜式及服务质素有所改善，并推出赠送菜品等优惠，希望吸引更多消费者。

梁进吁珍惜身边人 : 冬至是很重要的节日  家庭可以团聚下

立法会饮食界候任议员梁进表示，早前不少宴会因大埔火灾取消，包括社团聚餐及大家族聚会等，部分庆祝活动推迟至一月，业界气氛受到影响，「年尾本是宴会高峰期，惟受灾情影响，今个月中旬才开始回暖，但预计未必能回复至以往水平」。他呼吁市民珍惜身边人，多点外出见面，「冬至也是很重要的节日，家庭可以团聚下」。他又提到，酒店及自助餐的生意受影响相对较小，今年旅客有所增加，但整体消费气氛仍待观望，又指业界并未加价，强调「互相帮手」。
 
记者　蔡思宇

