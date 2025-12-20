南港岛线西段｜政府邀港铁规划设计 料2027年展开前期工程 2034年或之前竣工

政府今（20日）公布，​行政长官李家超会同行政会议已批准政府邀请港铁公司开展南港岛线（西段）项目的详细规划及设计，并将与港铁公司协商项目的财务安排。南港岛线（西段）的前期工程预计于2027年展开及于2034年或之前竣工，以配合区内发展包括华富邨重建计划新增人口迁入的时间表。

华富邨拟弃「重铁」 改采智慧绿色集体运输系统

运输及物流局发言人表示，项目沿线地势起伏，其中华富邨与香港仔海旁的高度相差超过60米，如采用重型铁路，走线须深入地底，运输及成本效益皆不理想，方案在财务上不可行。当局选择采用在专属高架桥及隧道行走的智慧绿色集体运输系统，提高整体成本效益。与原来的地底重铁方案相比，建造成本预算可减少约四成，落成时间则可提前约两年。

陈美宝：争取在今年内推出项目详细规划及设计工作

运输及物流局局长陈美宝亦在网志中表示，争取在2025年内推出南港岛线（西段）项目的详细规划及设计工作，目的是要紧密衔接区内新增的运输需求。华富邨重建计划，包括5个位于薄扶林南的接收屋邨及新华富邨正在推展，新华富邨落成后会陆续有新增居民迁入。她期望南港岛线（西段）能在2034年或之前开通。港铁公司会争分夺秒在未来两年进行项目的详细规划及设计，路政署将亦会协助探讨进一步缩短建造时间的方法，并争取在2027年开展前期建造工程。特区政府团队将同步与港铁公司在「拥有权」模式及「铁路加物业」模式的基础上商讨项目的财务安排，推动建设。

缩短出行时间 提升铁路网络抗御能力

南港岛线（西段）长约7.5公里，连接香港岛南区与西区，南接现时南港岛线（东段）黄竹坑站，途经香港仔、田湾、华贵、华富、数码港及玛丽医院，北连港岛线香港大学站。除了从玛丽医院站至香港大学站的一段走线需采用隧道形式外，项目主要采用专属高架桥设计。

项目将为香港西区及南区约13万居民以及区内主要设施例如玛丽医院、数码港等，提供稳健、环保、便捷的接驳交通服务，便利市民前往港铁南港岛线（东段）黄竹坑站和港岛线香港大学站。南港岛线（西段）将与南港岛线（东段）及港岛线形成一个环状网络，提升铁路网络的抗御能力。

南港岛线（西段）项目将为区内居民提供替代道路交通的新集体运输出行方式，减少出行时间。现时从华富邨经黄竹坑到金钟的车程为约35分钟，从华富邨到香港大学的车程则为约25分钟。当南港岛线（西段）通车后，这两段车程将分别缩短至约20分钟和10分钟。

便捷转乘 惠及乘客

港铁公司将会接通南港岛线（西段）与现有铁路系统，透过扩建黄竹坑站，南港岛线（西段）与南港岛线（东段）将可共用车站大堂、出入口及公共设施，为乘客提供无缝转乘。港岛线的香港大学站亦计划兴建一条地下行人隧道，连接日后的南港岛线（西段）香港大学站，让乘客能行少几步。同时，由于新路线接驳现有铁路网络，港铁公司可以为由港岛线或南港岛线（东段）转乘南港岛线（西段）的乘客提供车费优惠。