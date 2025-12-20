中医医院运作顺畅 资助门诊预约至明年2月 卞兆祥：未来视乎需求加人手及临床服务名额

香港中医医院日前已开始分阶段投入服务，医院行政总监卞兆祥表示，医院自上周四投入服务以来运作顺畅，提供门诊、日间、住院及社区服务。病人预约情况踊跃，目前日均提供200个筹，首日已为219名病人诊症，院方每日亦增加30%资助服务名额。政府资助门诊全科服务至明年2月10日的名额已满，分科服务亦预约近九成，私家门诊则尚有余额。他指，医院首年重点在磨合团队与系统，未来将因应需求逐步增加人手及临床服务名额。

政府将设立「优势病种清单」

政府将在今年底公布首份《中医药发展蓝图》，勾划本港未来中医药的发展路向。医衞局中医药发展专员钟志豪指出，期望蓝图为市民提供更全面的优质中医服务，并助力国家推动中医药发展。他提到香港现有稳健的中医规管体系及超过1万名中医师，每年市民看中医人次超过1,600万，相关花费逾12亿元。未来将提升服务，包括住院中西医协作，并与其他专职医疗制订临床方案。

钟志豪亦表示，政府将设立「优势病种清单」，提供临床路径和指引。他解释，中医西医各有所长，协作可带来更好效果，清单有助市民了解中医如何与西医协作治疗不同病种。他强调，国家在中医研究方面进展迅速，国医大师的经验亦具重要价值。临床指引将每3至5年更新，纳入新研究成果，相信有助教学及推动中医发展。

制定「优势病种清单」推动中西医协作

钟志豪在另一电台节目表示，制定中医药「优势病种清单」，可引导市民在需要时选择中医服务，并推动中西医协作。他指出，医管局目前已在部分疾病领域提供中医药服务，例如中风治疗、癌症舒缓、膝骨关节炎及呼吸科疾病。未来中风患者在西医医院完成紧急治疗后，可转至中医医院进行康复，出院后还可到全港18间中医诊所暨教研中心继续接受中医药物治疗。

钟志豪提到，现时已有中医师加入地区康健中心及康健站网络提供服务，反映中医与基层医疗网络已建立一定合作基础。若未来要推动中医参与「慢病共治」计划，需先制定临床指引，并确立中医与家庭医生等专业共同提供临床服务的模式，同时需研究中医参与该计划的成效。

钟志豪表示，中医在地区服务网络基础稳固，目前设有18间中医诊所暨教研中心，加上私人市场有过万名中医师提供服务，这些条件均有助中医参与「慢病共治」计划。但他强调，现阶段需先推动中医师加强使用「医健通」，以促进不同医疗专业之间的病历互通。

