宏福苑五级火｜宁汉豪：有建议政府成立独立机构 指派维修承建商 社会可作讨论

针对近期社会高度关注的楼宇维修工程安全及「围标」问题，发展局局长宁汉豪今早（20日）接受电台访问时表示，除了行政长官已宣布成立独立调查委员会外，各相关政策局及部门亦会主动检视现有制度及执行漏洞，可将问题归纳为3大范畴，包括大厦维修工程施工安全、针对部分业界人士趁维修工程「找快钱」、确保楼宇的消防系统正常运作。

大厦维修施工安全问题「完全系唔会等」

宁汉豪强调，对于大厦维修施工安全的问题，「完全系唔会等」，对违规的业界亦不会宽松，早在2024年已经开始检讨建筑物条例，加强建造业的惩处，又计划针对楼宇大维修问题修订法例。

楼宇维修问题须靠社会政府、业界和社会三方共同努力

宁汉豪指出，有关楼宇维修问题，并非单靠政府一个「招数」就能解决。她强调，这需要政府、业界和社会三方共同努力。她特别提到「社会」的角色，因为巿民若遭遇围标或工程问题时能勇敢发声，将有助于政府更全面地掌握情况。然而，她也理解有部分市民因担心而不敢作声，甚至有「坏份子」渗透为业主，利用业主身份加入法团，形成团伙式「系统性」的勾当，政府必须重锤和彻底系统性改变。

探讨制度性改革 有意见指由政府直接委派工程团队

楼宇大维修政策要求楼龄30年以上的大厦强制验楼，宁汉豪表示，有关的政策是保障业主及公众安全，但在执行上，要防止有人「钻空子」欺压业主谋利。目前社会上有意见提出，未来或可考虑不再由业主自行选择承建商及顾问，改由政府设立一个独立的法定机构，以及成立独立法定机构专门进行大维修工程，但代价是业主少了「话事」的机会，但认为社会可以讨论。

层层分判致权责不清 倡议私人工程仿效公营地盘三层分判

对于大厦维修的施工安全，她指一个地盘内参与的人数很多，承建商下有多重分包商，人越多导致工程权责变得模糊，相关持份者往往互相推诿，难以追究责任。要改变制度，当局除加强巡查执管外，部分要由政府著手，业界亦要加以改革，她举例指公营工程中严格限制分判不得超过三层，已邀请业界加以检讨，探讨如何改善现行楼宇维修工程的分判制度。被问及政府会否直接立法规管，她表示不排除此可能性，但更希望业界能先行自律，提出可行的操作方案。

宁汉豪指，全港有多栋大厦进行大维修，政府正联同民政事务总署及专业学会已经主动接触不同法团，提供专业服务，包括就解除承建商合约提供建议。部分有安全风险的楼宇工程延误，屋宇署准备介入接管工程，完成后再向业主收钱。

三步走监管棚网安全 以一个月为过渡期

就社会关注的棚网安全问题，宁汉豪表示，早前已公布全新的三步走监管措施，包括，所有进场的棚网物料，必须附有安全证书、政府会对物料进行抽样，并送往指定5间化验所进行测试。屋宇署人员会随机进行突击检查，当局亦已向业界公布内容制订作业备考，让日后执法有所依据。她又称，政府已委托建造业议会协助采购合规格的棚网，并以一个月为过渡期。

她又指，各部门在棚网未下架前，已在不同楼宇采集样本，并已送往化验所化验，部分样本正进行覆检，有关的结果可能交由执法部门处理，因此要严肃处理有关的工作。

支援业界与前线工友 培训名额因情况或「加码」

宁汉豪指，前线工人的生计是政府最先关注的，当局已即时联络建造业议会，为停工的工友提供技能提升课程，完成课程的工友可获发1万多至2万元的津贴。若需求殷切，政府会考虑「加码」。