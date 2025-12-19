宏福苑大火︱屋宇署公布棚网阻燃检测抽样新规定 香港建造学院新田训练场将用作场外取样

大埔宏福苑五级火造成160人亡，当中涉及棚网未达阻燃标准，火势迅速蔓延。屋宇署今晚( 19日 )就铺设于外墙棚架的保护网、保护幕、防水油布及塑胶帆布的阻燃效能，向承建商发出作业备考，要求承建商需要遵从4项新要求，包括在棚网上架前，承建商须安排第三方人士并按第三方指定的随机方式，由承建商或其授权代表抽取样本，视乎实际情况，在地盘实地或场外取样均可，另承建商亦须在首次测试后不多于12个月，再取样测试，确定棚网持续合规 ，一旦发现有人未有做取样测试， 屋宇署将命令即时停工并展开调查，如发现有违规行为，会提出检控，及采取纪律处分。

香港建造学院新田训练场提供用地进行场外取样

建造业议会正筹备集体采购及统筹检测服务，并已选定香港建造学院新田训练场为业界提供用地进行场外取样。政府和议会会争取首批棚网在一个月内经过采购及检测后陆续上架。

香港建造学院新田训练场提供用地进行场外取样。建造业议会fb

香港建造学院新田训练场提供用地进行场外取样。建造业议会fb

物料阻燃效能测试报告须张贴于大厦或地盘当眼处

作业备考列明，棚网等防护物料运抵地盘前，承建商须向供应商取得该批物料的阻燃效能测试报告，并保存于地盘及张贴于大厦或地盘当眼处，以供认可人士、相关执法人员等随时检查。测试报告须清楚显示物料的制造商资料、原产地、效能标准及测试方法和结果。

在防护物料上架前，承建商须安排第三方人士并按第三方指定的随机方式，由承建商或其授权代表抽取样本，视乎实际情况，在地盘实地或场外取样均可。资料图片

在防护物料上架前，承建商须安排第三方人士并按第三方指定的随机方式，由承建商或其授权代表抽取样本，视乎实际情况，在地盘实地或场外取样均可。抽验的样本尺寸不应小于1.8米乘2米，每卷或每张防护物料不应抽取多于一个样本，并按订单购买的批次所取样本数量，以最少批次的2至15（卷／张），即要抽两个样本，最多会抽取80个样本。批次内任何一个样本不合格，整个批次不能使用，只有所有样本都合格，该批次才可上架。

防护物料完成上架后可展开工程，并须于7天内通知屋宇署，署方会随机选取项目并按每一个立面进行实地抽查，若任何一个样本不合格，即代表整个立面防护物料都未能符合标准，须全部拆除。

至于现存楼宇，考虑到兴建／拆卸地盘的施工流程（包括防护物料铺设安排）有别于现存楼宇维修工程 ， 而且没有居民在内，对公众影响较少，注册承建商可选择先把防护物料上架并开始工程 ，其后须按每一立面四个楼层视作一批次计，根据该批次的数量抽取足够数量的样本，送交指定实验所进行测试。同样，若某一个批次的任何样本未能通过实验所测试，即不符合认可标准，承建商须立即安排更换该批次的防护物料。

屋宇署同时公布指定实验所名单，暂时有5间，当中本地公司包括香港标准及检定中心有限公司、佳力高试验中心有限 公司及汇骏检测及顾问有限公司，另有2间在广州。名单会持续更新。

此外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约35亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为38亿元，政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1929宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理144宗个案。政府会陆续发放有关款项。社署社工已接触超过1980个受影响住户，为超过4900名居民提供「一户一社工」服务。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。



目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有一千多个。位于不同区域的过渡性房屋和房协项目目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。截至今日上午，共有613名居民居于由民政及青年事务局协调的酒店房间，552名市民居于青年宿舍／营舍；另有3503名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。

相关新闻 : 宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 华懋旗下公司为委任管理人 不收取任何行政费

宏福苑大火︱业主获15万租金补助 区议员称回应居民诉求 足够租用大埔单位