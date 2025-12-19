锦田乡酬恩建醮｜明年1.17一连7日增设美食嘉年华延续活动 冀吸引年轻人了解传统

为期7天的10年一届锦田乡酬恩建醮今天（19日）圆满结束，吸引不少市民趁最后一天到场参观，一睹获《健力士世界纪录》「全球最大临时竹构祭坛」的风采。今届仪式完结后，除了将醮棚改成戏棚上演木偶剧及粤剧外，筹办活动的委员会更将于明年1月17日至23日在醮会中央的空地，举办美食嘉年华以延续活动，冀以多元文化体验拉近传统与大众的距离。

「全球最大临时竹构祭坛」纳《健力士世界纪录》

参加了六届酬恩建醮、锦田祠堂村村长邓永康表示，自上一届开始参与到管理工作。他透露，过往大家都认为每十年一次的醮会是很平常，众多乡民也会积极参与，「做了三百多年，现在需要用的资源越来越多，我们也觉得每一次做完又拆了它，有点可惜，故今年申请了健力士纪录，留为纪念。」他称，其实过去几届的规模均相若，并非为参加纪录而加大规模，反而上一届的竹棚再大一些，「以我印象，上届再大些少，因为今年的方向侧了，所以个棚也小了。」

邓介绍，为振兴本土经济，今年特别举行美食嘉年华，由于「做大戏」是很传统的活动，「看到各区不同的美食嘉年华举办得很成功，也有其他醮会举办得不错，故想吸引更多人，特别是年轻人入来。」

他亦提到，有别于一般太平清醮，醮会以「酬恩」为名，是锦田邓氏族人为感谢两位恩人周王二公（即是两广总督周有德与广东巡抚王来任）而举行活动，当中也有不同的非遗项目，例如戏棚搭建技艺、扎作技艺、花牌扎作技艺、道教科仪音乐及中式长衫等，今年也为大埔宏福苑的遇难者设置牌位，希望他们能得到安息。

第一次参观酬恩建醮的罗氏夫妇表示，今天特意前来参观，「以前只看过屋邨的小型「打醮」，很难得可以看到这样大型，场面很大，人又多又热闹。」罗太亦称，在棚架里仰视竹棚时，可以看到搭得「很仔细，也很漂亮，师傅真的很厉害！如果可以，晚上再来一次，看到灯光闪闪就更好。」醮会结束后将改建为戏棚，罗先生表示对看大戏兴趣不大，「主要是想看看竹棚，感受一下这种传统。」

有与友人结伴前来的市民MM从沙田区过来参观，她称，虽然全港各区也会有神功戏，不过「好少见那么大」，而且平时在街上也看到竹棚，但未必会留意，甚至会担心掉下来。亲眼见到这么大型竹棚后，她坦言觉得竹棚是很可靠，亦认为活动不单止可以连系村民，亦吸引香港人从各区专诚来看，令大家更关注竹棚文化，「搭棚是一个传统智慧，他们累积很多经验，才可以搭建一个这么大规模的结构。」

读建筑系的友人Zoe亦表示，刚才站在醮棚内时，连旁边有其他人经过，地下的木板也会跟住震动，可以感受到与大家在同一个空间，体验很不错，加上早前大埔发生不幸事件，令到竹棚污名化，正正是一个巧合的时机，可以展示到香港的大型竹棚工艺，让大家知道它有价值继续存在。

已退休的大埔居民李太也与丈夫前来参观，第一次参与的她形容场面「很墟冚、很大工程」，虽然已经最后一天，有些祭品已经烧了，但仍观赏到竹棚和花牌，已经相当壮观，又笑言能够亲眼看到十分难得，「它十年一次，十年后我们都未必可以来，扶住都未必可以来。」

李太亦忆述，在童年时期「打醮」活动非常普遍，虽然不爱看「大戏」，但喜欢棚内的热闹气氛，「以前每个区都有搭棚做神功戏，多数在球场举行，现在越来越少，尤其是大埔发生火灾后，如果政府批核严格不批，分分钟以后再没有这些活动。」

记者：何姵妤

摄影 : 叶伟豪