网传可凭回乡证为车辆申请永久粤港常规配额 运输署澄清信息不实 已交警方跟进

运输署发言人今日（19日）提醒市民，切勿误信社交媒体近日声称香港居民可凭港澳居民来往内地通行证（俗称回乡证）为其车辆申请永久有效的粤港常规配额的不实信息，免被误导。事件将转交警方跟进。

市民应以官方公布为准 慎防受骗影响出行

发言人澄清，现时粤港常规配额的申请人须符合内地部门订定的申请条件，并向内地部门提交指定申请文件（例如粤港两地的商业登记文件），方可申请粤港常规配额。当内地部门向申请人发出「粤港澳机动车辆往来及驾驶员驾车批准通知书」（俗称「批文卡」）后，申请人可向运输署申请指定陆路口岸的封闭道路通行许可证。

发言人重申，粤港常规配额的安排须由两地政府共同商议及通盘考虑。市民应以官方公布为准，小心求证，慎防受骗，影响出行计划。