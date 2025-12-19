Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱测量师学会倡政府70亿购业权 灾民自选现金或优先购居屋等

社会
更新时间：15:49 2025-12-19 HKT
发布时间：15:49 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑五级大灾，屋苑8幢大厦7幢深陷火海，仅宏志阁未受波及，火灾后社会各界对如何安置灾民有不同意见。香港测量师协会今日（19日）就长远安置方案，建议政府订立专属法例，授权成立专责法人团体，统一收购全部业权并统筹保险赔偿，料涉款50至70亿元。学会又认为，政府可向灾民提供3个收购选项，包括全数现金收购价及恩恤补贴、优先购买特定居屋，以及公屋轮候优先权。

学会指，宏福苑楼龄逾40年，历经长时间高温燃烧后，主体结构、水电及电梯等设备都有一定程度损毁，加上灾民的严重心理创伤，认为原址复修并非可行方案。

学会推算，原址重建的拆卸、地基及新建工程费用约需25至30亿元，需时5至7年，但香港多层大厦是按不可分割业权份数计算，重建前必须收购业权，计及收购金额，原址重建或需75亿至95亿元，重于收购安置，因此学会提出以下3项建议：

建议一：订立专属法例 统一收购业权

学会建议政府订立一项专属法例，授权成立专责法人团体，统一收购宏福苑全部业权，并整合相关保险赔偿，以简化安置程序。根据宏福苑灾前市场成交价，即未补地价约6,000元/呎，已补地价约8,000元/呎计算，初步估计整体涉及50至70亿元。
学会相信，若政府采纳方案，新一届立法会可全速审议并通过专属法例，有望半年内完成立法及启动收购，并在立法过程中充分吸纳各界意见，完善准则。

建议二：收取现金、居屋先购权、优先轮候公屋

政府收购业权后，学会建议可提供3个选项予灾民，包括提供全数现金收购价及恩恤补贴，让他们自行选择心仪居所；特定时间内可优先购买特定居屋，当中差价自行填补，或兑现未用余额；合资格灾民优先轮候公屋。

建议三：原址改划纪念公园

学会建议将宏福苑现址改划为纪念公园或其他公共设施，既能避免投入巨额资金进行复杂重建，降低财政负担，同时提供悼念空间并改善社区环境。

