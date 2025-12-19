宏福苑五级火｜仁济医院拨1.66亿援助 伙八达通推出专属八达通卡 持续向居民发放生活津贴

面对大埔宏福苑居民所经历的艰难时刻，仁济医院心今日( 19日 )宣布， 从「仁济紧急援助基金宏福紧急援灾专户」拨出总额逾1.66亿元，启动一系列短期纾困与长远重建的全面支援计划，从日常生活、情绪疗愈、教育支援以至家居重建，提供持续适切援助，与宏福苑居民并肩同行。该院强调，所有善款将全数并直接用于大埔宏福苑的支援工作 上，不扣除任何行政费用，让每一份善意都化为最温暖的力量。

启动 「仁济医院八达通卡 — 宏福苑居民生活津贴计划」

为让援助更直接、便利且持续地融入居民的日常生活，仁济医院与八达通卡有限公司携手推出崭新的「仁济有爱・同心同行」专属八达通卡，象征医院与社区团结一心、携手前行的信念，全面启动 「仁济医院八达通卡 — 宏福苑居民生活津贴计划」。此计划的具体支援如下：

1.第1至7座（A-G 座）约1,700户家庭：每户每月获发2,000元生活津贴，为期12个月。

2.第8座（H 座）约250户家庭：每户每月获发1,000元生活津贴，为期6个月。

3.计划总资助额达4,230万元，八达通卡有限公司全额赞助所有制卡及系统支援费用，确保 快速、安全、透明地发放资源。

(左起)八达通卡有限公司营运及服务部主管黄宗天、仁济医院董事局行政总裁梁伟光、 八达通卡有限公司政府关系及公共事务总经理邓珮颐、八达通控股有限公司行政总裁应天麒、仁济医院董事局主席朱德荣、仁济医院董事局副主席罗颖怡、仁济医院 董事局副主席苏凯欣及仁济医院董事局副主席严纪雯公布「仁济医院八达通卡 — 宏福苑居民生活津贴计划」。

仁济医院现正筹划相关执行细节，宏福苑居民最快可于2026年1月21日起透过「一户一社工」安排领取专属八达通卡，居民毋须重新填表申请。持卡人只需于合共51个指定港铁站及商场内的「八达通服务站

或透过手机应用程式拍卡，即可领取生活津贴，灵活运用于日常购物及交通开支，便利生活所需。

仁济医院董事局主席朱德荣表示，面对大埔宏福苑居民的困境，仁济医院迅即动员各项紧急支援措施，并以创新灵活的方法，务求为居民提供最切实可行的协助。是次与八达通携手推出专属八达通卡，透过增值平台 持续发放生活津贴，正是希望让这份支援以最便利、直接的方式送到居民手中。所有善款将以公开透明的方式全数妥善运用，为居民提供长远而全面的帮助，携手走过重建之路。

八达通行政总裁应天麒表示，今次合作是八达通增值额平台首次应用于救灾援助，过八达通的网络，以及安全可靠的系统，让援助能以最快、最直接的方式送到受影响的家庭手中，为宏福苑的居民送上关怀与力量，一起走过重建的路。

合共发放9,380万元紧急援助金 全力支援居民重建生活

仁济医院持续关注大埔宏福苑居民的实际需要，最新一轮紧急援助金额为4,500万元，并将于2025年12月29日起透过转账形式陆续发放，进一步支援居民重建生活。届时，第1至7座( A-G座）约1,700户家庭每户将额外获发25,000元，连同早前已发放的25,000元，累计每户可获港币50,000元；第8座（H座）宏志阁约250户家庭每户将再获10,000元，累计援助金额达20,000元。合资格申请人须为火灾当日居于相关单位。早前公布的第一轮紧急援助总额约4,880万元已安排发放，包括向不幸离世人士的家属（包括英勇殉职的消防员、宏福苑居民、外佣、访客及地盘工人） 发放慰问金（380万元）；以及向约1,700 户受灾住户发放紧急援助金( 3,400万元）等。