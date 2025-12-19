Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

使用电子通行证、中国电子护照及「离境易」旅客 12.22起e-道服务年龄下调至7岁

社会
更新时间：14:40 2025-12-19 HKT
发布时间：14:40 2025-12-19 HKT

入境事务处今日（19日)宣布，将于下周一（12月22日）起，调整电子往来港澳通行证持有人、中华人民共和国电子护照持有人及使用「离境易」的访港旅客使用e-道服务年龄，由11岁下调至7岁，以提升通关效率。

扩大e-道服务适用年龄

现时，持有电子往来港澳通行证、中华人民共和国电子护照，或使用「离境易」的访港旅客，须年满11岁才可使用e-道服务。新安排下，下周一起合资格年龄将下调至7岁，让更多访港旅客可使用便捷的e-道服务，自助办理出入境检查手续。

有关服务详情，市民可浏览入境处网站，或致电查询热线2824 6111，传真至2877 7711或电邮至[email protected]
 

