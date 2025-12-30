居屋2025｜将军澳影辉苑享银线湾海景 最平168万做业主 一文睇清伙数/配套/交通/校网

【居屋2025/影辉苑/坑口/将军澳】房委会公布「居屋2025」，推出5个新屋苑，合共提供超过8,300个单位，较去年的7132伙多，分布于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌。今期居屋维持以市价七折定价，售价约为150万至480万元，计划于2026年第二季接受申请。

继「居屋2022」推出的昭明苑，将军澳时隔3年再有新居屋推出，影辉苑位于坑口影业路，银都机构有限公司清水湾电影制片厂对面，项目现时规划兴建两幢楼，提供约1,628伙，实用面积达283至560呎，平均呎价约7,020元，预计2028年底落成，为同期新居屋中楼花期最长的项目。

影辉苑的单位呎数在同期屋苑中相对较大，加上地理景观开扬，尽管交通些许不便，相信亦会成为不少人的「心头好」。

发展项目

/位置 实用面积*

(约) 单位数目

(占单位总数的百分比) 售价范围

(约) 预计

关键日期# (平方米) (平方呎) 汇熙苑

锦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180万元

–

345万元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 总数: 960 裕丰苑

东涌

汇东街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150万元

–

340万元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 总数: 2 018 朗风苑

屏山

朗风街 27.3 294 38 (2%) 169万元

–

339万元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 总数: 1 870 启阳苑

启德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219万元

–

480万元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 总数: 1 840 影辉苑

将军澳

影业路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168万元

–

423 万元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 总数: 1 628 「居屋2025」新推售居屋单位总数: 8 316

备注：

* 个别单位的实用面积有待确定。

# 「关键日期」是指发展项目在遵照经批准的建筑图则的情况下在各方面均属完成的日期。

^ 街道名称待定。

居屋2025．影辉苑｜比邻银线湾 部分单位可享海景

影辉苑主力户型为一房单位，面积介乎377至401呎，单位数目达740个。其次为两房户型，面积由447至560呎，共372个单位。面积较小的开放式单位则有516个，面积283至292呎。

影辉苑地处坑口山腰位置，地势高及环境清幽，又比邻银线湾，部分单位或可享山景或银线湾方向的海景，步行至银线湾广场也只需12分钟。不过，影辉苑位置较为隔涉，需步行约15至20分钟到港铁坑口站或东港城等坑口市中心位置，周边多为村屋及制片厂，生活配套不足，住户消费购物需依赖坑口站商圈，略显不便。

与影辉苑相近的巴士站也需步行数分钟抵达。其中，距离约500米、步行约8分钟的「水边村站」，以及约550米外的「影业路站」，均提供792M巴士往返西贡与将军澳站，91M线往来宝琳及钻石山，以及91与91S线连接清水湾至观塘、钻石山，接驳港铁将军澳线及观塘线。

影辉苑800米外是坑口村，步行约10分钟到达，可搭乘11号专线小巴，直达厚德街市、坑口港铁站、将军澳医院及彩虹站等；11M专线小巴则往返坑口与香港科技大学。港澳信义会小学与保良局甲子何玉清中学也坐落在此。

另外，影辉苑与富宁花园相隔700米，可享受社区、交通等配套，步行约10分钟便可到达富宁商场和街市。富宁花园的巴士路线选择较多，分别有98A、98C、98D、98E、98P、98S、290、296M、298X、690S等，来往坑口、牛头角、美孚、尖沙咀、美孚、荃湾、中环等地。

康乐文娱方面，可步行约13分钟到达银线湾泳滩，亦可搭乘巴士792M、91M，或103号、16号、11号专线小巴等前往坑口体育馆、将军澳体育馆、将军澳游泳池、将军澳运动场及香港单车馆公园，若步行至上述4个地点，坑口体育馆耗时15分钟便可，其余则需时约25至30分钟。至于将军澳海滨公园一带，则搭乘792M或港铁较为方便。

学校配套方面，影辉苑预计属将军澳、西贡区95小学校网，排名较前的小学包括将军澳天主教小学、将军澳循道卫理小学、东华三院王余家洁纪念小学、天主教圣安德肋小学等。将军澳区内共有8间直资学校，包括保良局陆庆涛小学、启思中学、播道书院、优才(杨殷有娣)书院、将军澳香岛中学、香港华人基督教联会真道书院、万钧汇知中学、保良局罗氏基金中学。当中，播道书院、优才(杨殷有娣)书院、香港华人基督教联会真道书院均为中学暨小学，保良局陆庆涛小学与保良局罗氏基金中学「结龙」，可实现读书「一条龙」。

至于国际学校，区内有法国国际学校、思贝礼国际学校、茵维特(香港)学校、复临学校等。英中名校则有将军澳官立中学及迦密主恩中学等。

记者、摄影：曹露尹