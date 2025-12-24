圣诞交通一文睇｜平安夜下午2时中环开始封路 港铁加强服务 大部分铁路线通宵行驶

圣诞新年假期将至，港铁宣布，为方便市民于圣诞及新年期间出行，由12月19日起至明年1月4日，加强东铁线、港岛线及迪士尼线列车班次。高速铁路（香港段）亦会加开来往香港西九龙站及福田站的班次。平安夜及除夕当日，大部分铁路线及部分轻铁线将通宵行驶，并自下午开始加强服务。港铁亦会配合除夕罗湖口岸的服务安排，延长当晚东铁线来往罗湖站的过境列车服务。

圣诞交通一文睇｜运输署：中环平安夜下午开始封路

运输署提醒市民，中环将于12月24日下午2时开始实施封路，相关巴士站、公共小巴站、的士站及泊车位将暂停使用。视乎实际情况，警方或会分阶段进一步扩大中环一带的封路范围。行经受影响地区的巴士及专线小巴路线或需临时改道、暂停服务及相应调整车站安排。

港铁圣诞新年期间加密班次

港铁表示，由12月19日起，东铁线将于星期五、六、日及公众假期加密早上及傍晚时段的列车班次，南行及北行班次均会较平日频密。港岛线亦会于部分日子傍晚时段加强服务。因应假期期间前往主题乐园的市民较多，迪士尼线将在晚上散场时段加密班次。

为配合乘客乘搭早班机外游，机场快线将于12月22日至24日在香港站提早开出头班车。机场快线亦会于12月24日、28日、31日及1月1日晚上延长服务时间，尾班车较晚由博览馆站开出，以便利在亚洲国际博览馆参加活动的乘客。

港铁公司经与内地铁路部门商讨后，高速铁路（香港段）将在12月20日至1月3日期间，于周末、平安夜、除夕及部分公众假期日子加开来往香港西九龙站及福田站的班次，每日最多加开十三对列车，以方便跨境旅客。

平安夜及除夕港铁通宵服务

为配合乘客于平安夜及除夕的出行需求，港铁本地铁路线（机场快线及迪士尼线除外）将于下午3时起逐步加强列车服务，提早行驶晚上繁忙时段班次。

平安夜及除夕当晚，本地铁路线（机场快线、迪士尼线及东铁线来往罗湖及落马洲站除外）及七条轻铁路线将通宵行驶，包括505、507、610、614P、615P、706及751号。迪士尼线会配合乐园活动，于除夕延长服务至凌晨2时。港铁巴士506、K51及K54A线则会于平安夜及除夕延长服务时间。

平安夜期间，公共交通重点服务调整还包括：

- 五条特别巴士路线（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272号线）会于12月25日凌晨提供服务；九龙及新界区12条九巴路线会延长服务时间；

- 九龙三条及新界一条专线小巴路线会延长服务时间。

- 城巴机场快线 A28X 率先于圣诞期间及元旦日（12月25至28日及2026年1月1日）加强服务，助将军澳及日出康城居民前往机场搭早机外游；城巴深圳湾及香园围口岸路线亦将提供最密5分钟的班次服务，方便乘客跨境出行。

除夕东铁线延长罗湖过境列车服务

特区政府与深圳市政府已商讨延长除夕的关口服务时间，并上报国家口岸部门审批。港铁将配合罗湖口岸的服务安排，相应地延长东铁线来往罗湖站的过境列车服务，详情稍后公布。东铁线来往落马洲站的列车则维持原有服务时间。

除夕当晚，启德体育园将有跨年演唱会举行，屯马线会在午夜后演唱会散场时加强服务。港铁公司提醒参与跨年活动的乘客留意东铁线过境列车服务的时间，过境旅客须预早为行程作出安排。

港铁公司预计假日期间客流较多，而大型活动散场时车站亦会非常繁忙。港铁呼吁乘客留意车站广播及标示，遵从现场职员指示，保持忍让和耐心等候，并为行程预留充裕时间。公司会密切监察各铁路线的运作情况，如有需要将适时调整，致力维持服务畅顺。