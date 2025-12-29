元旦交通一文睇｜除夕夜港铁通宵服务 罗湖口岸延至凌晨2时 即睇巴士线特别安排及改动！

圣诞节刚过去，新年元旦假期将至，港铁宣布，除夕及新年期间，港铁本地铁路线将于不同时段加密列车班次。在除夕夜，8 条本地铁路线（机场快线、迪士尼线及东铁线来往罗湖及落马洲站除外）以及 7 条轻铁路线（505、507、610、614P、615P、706 及751）将通宵行驶，港铁巴士 506、K51 及 K54A 会延长服务时间。

往罗湖站尾班车 凌晨0时56分金钟站开出

为配合除夕罗湖口岸延长服务时间，当晚东铁线来往罗湖站的过境列车服务亦会相应延长，前往罗湖站的尾班车会于凌晨0时56分于金钟站开出。启德体育园当晚将举行跨年演唱会，屯马线会在午夜后演唱会散场时加强服务。港铁公司提醒参与跨年活动的乘客留意东铁线过境列车的服务时间，并预早为行程作出安排。

返回目录

港铁表示，由12月19日起，东铁线将于星期五、六、日及公众假期加密早上及傍晚时段的列车班次，南行及北行班次均会较平日频密。港岛线亦会于部分日子傍晚时段加强服务。因应假期期间前往主题乐园的市民较多，迪士尼线将在晚上散场时段加密班次。

为配合乘客乘搭早班机外游，机场快线将于12月22日至24日在香港站提早开出头班车。机场快线亦会于12月24日、28日、31日及1月1日晚上延长服务时间，尾班车较晚由博览馆站开出，以便利在亚洲国际博览馆参加活动的乘客。

港铁公司经与内地铁路部门商讨后，高速铁路（香港段）将在12月20日至1月3日期间，于周末、平安夜、除夕及部分公众假期日子加开来往香港西九龙站及福田站的班次，每日最多加开十三对列车，以方便跨境旅客。

返回目录

为配合乘客于平安夜及除夕的出行需求，港铁本地铁路线（机场快线及迪士尼线除外）将于下午3时起逐步加强列车服务，提早行驶晚上繁忙时段班次。

平安夜及除夕当晚，本地铁路线（机场快线、迪士尼线及东铁线来往罗湖及落马洲站除外）及七条轻铁路线将通宵行驶，包括505、507、610、614P、615P、706及751号。迪士尼线会配合乐园活动，于除夕延长服务至凌晨2时。港铁巴士506、K51及K54A线则会于平安夜及除夕延长服务时间。

返回目录

特区政府宣布，因应除夕跨年倒数活动的举行，除了港珠澳大桥香港口岸及落马洲／皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关外，特区政府与广东省及深圳市相关部门达成共识，罗湖口岸的旅客清关服务由原来凌晨12时关闭，延长至翌日凌晨2时，港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨12时56分开出；深圳湾口岸的旅客和客车清关服务由原来凌晨12时关闭，改为通宵服务，即24小时运作。

相关新闻：除夕倒数︱罗湖口岸服务时间延至元旦凌晨2时 深圳湾口岸通宵运作

五条特别巴士路线（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272号线）会于12月25日凌晨提供服务；九龙及新界区12条九巴路线会延长服务时间；

九龙三条及新界一条专线小巴路线会延长服务时间。

城巴机场快线 A28X 率先于圣诞期间及元旦日（12月25至28日及2026年1月1日）加强服务，助将军澳及日出康城居民前往机场搭早机外游；城巴深圳湾及香园围口岸路线亦将提供最密5分钟的班次服务，方便乘客跨境出行。

返回目录

特区政府与深圳市政府已商讨延长除夕的关口服务时间，并上报国家口岸部门审批。港铁将配合罗湖口岸的服务安排，相应地延长东铁线来往罗湖站的过境列车服务，详情稍后公布。东铁线来往落马洲站的列车则维持原有服务时间。

除夕当晚，启德体育园将有跨年演唱会举行，屯马线会在午夜后演唱会散场时加强服务。港铁公司提醒参与跨年活动的乘客留意东铁线过境列车服务的时间，过境旅客须预早为行程作出安排。

港铁公司预计假日期间客流较多，而大型活动散场时车站亦会非常繁忙。港铁呼吁乘客留意车站广播及标示，遵从现场职员指示，保持忍让和耐心等候，并为行程预留充裕时间。公司会密切监察各铁路线的运作情况，如有需要将适时调整，致力维持服务畅顺。

返回目录

运输署表示，已协调本地及跨境公共运输服务营办商在长周末期间加强服务应付旅客不同的出行乘车需要，包括：

增加港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）的班次，有需要时可达最高峰时平均约一分钟一班；

增加落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要时可达最高峰时平均约两分钟一班；

增发跨境直通巴士配额以加强服务；

连接各陆路管制站的本地专营巴士B线的班次亦会提升至高于一般周末的水平，相关营办商会预留车辆及人手应对乘客需求；及

香港铁路有限公司在上述期间的不同时段，会加强东铁线来往金钟至罗湖／落马洲站的列车服务，方便市民和旅客出行。

运输署预计，公共运输服务包括金巴及专营巴士B线巴士的等候时间或会较长，乘客应考虑于非繁忙时间出行，在候车期间应遵守秩序，并遵从现场警务人员及相关营办商职员的指示。计划乘坐跨境巴士的人士亦应提早预订车票。

返回目录

驾驶跨境私家车出入境人士请注意，视乎现场交通情况，落马洲管制站及深圳湾口岸在圣诞节长周末期间或会实施特别交通安排，以便保障公共运输车辆畅顺地进入上述口岸，跨境私家车在车流高峰期或需较长的等候时间轮候通过口岸。驾驶人士请特别留意沿途可变信息显示屏及交通标志。如遇交通受阻，请保持忍让及遵从现场警务人员的指示。

至于港珠澳大桥，市民可透过运输署流动应用程式「香港出行易」或网页（hkemobility.gov.hk/tc/traffic-information/live/cctv），查阅大桥香港口岸出境及入境客车通关广场的交通快拍，亦可透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」微信公众号内的「大桥口岸实时通关」服务（traffic-info.gzazhka.com:5015/#/），查阅大桥珠海口岸的车辆实时通关情况，以便及早计划行程。此外，运输署提醒驾驶人士于大桥主桥行驶时，应时刻遵照珠海当局实施的交通管控措施，除非获珠海市当局指示，否则车辆一律不可占用应急车道。

市民和旅客亦可透过保安局推出的一站式过关资讯平台「口岸通」（www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound）或运输署流动应用程式「香港出行易」，更便捷地取得各陆路口岸的最新资讯。当中，运输署会提供金巴、皇巴及港铁服务情况及轮候时间。于长假期期间，市民请留意电台、电视台、运输署网页及「香港出行易」发放的最新交通消息。

返回目录