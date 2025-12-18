Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人才办今年举行12场招聘会 陈海劲 : 明年3月办全球人才高峰会周 促进海内外人才交流

社会
香港人才服务办公室今日（18日）举办求职主题研讨会，协助来港人才了解薪酬趋势及招聘甄选技巧。人才办今年已举办16场有关求职、就业及创业的主题研讨会，并先后与业界合办12场线上线下招聘会，致力协助人才就业，落户香港。

明年3月举办全球人才高峰会周  促进海内外人才交流

人才办总监陈海劲表示，人才办明年会继续举办招聘会、专题研讨会、工作坊和共融活动支援来港人才，并于明年3月举办全球人才高峰会周，促进海内外人才交流，积极打造香港成为国际高端人才集聚高地。

人才办早前联同合作伙伴合办创新香港—国际人才嘉年华2025秋季招聘会，协助求职人才与雇主对接，同时设置展位，回应人才查询。政府新闻处
12场招聘会聚焦创新科技、金融、航运和贸易等香港重点发展领域，共超过20万人次参与，成功让国际人才与本地雇主对接，协助他们顺利在港开展事业。

当中4场为线上招聘会，让全球人才能不受地域或时区限制，与本地企业直接交流，了解香港职场情况，探索香港发展机会，加强他们来港发展的信心。4场活动累计收到超过16 600份履历表，雇主与人才直接交流的面谈环节共录得超过21 000次对话。参与人才主要来自内地、英国、德国、瑞士、美国、加拿大、新加坡、马来西亚及澳洲等。各参加企业与人才均肯定活动的成效，表示有意继续参加。

 

↓立即下载星岛头条App↓

