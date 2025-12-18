Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会马匹福利研究基金首届国际会议圆满闭幕 汇聚全球科研与业界力量 推动马匹安全及福祉

社会
更新时间：15:11 2025-12-18
发布时间：15:11 2025-12-18

香港赛马会马匹福利研究基金的首届国际会议昨日（17日）在香港圆满结束。是次会议由基金联同三个海外合作伙伴共同筹办，吸引来自25个国家合共220名讲者及与会代表参加，集合全球不同力量透过科研创新及跨地域协作，携手促进马匹安全及福祉。

应家柏 : 纯种赛驹安全及福祉是马会秉持的目标

为期3天的会议以「科学于照护纯种赛驹的应用」为主题，旨在促进尖端科研成果于赛马产业的实际应用。会议为全球赛马从业员提供最新科学资讯与实证，以支援制订有利于马匹运动员的政策及实践。与会者在会上就多个重要范畴进行了交流，包括科学在保障赛马福利的关键角色、具应用价值的突破性科研进展，以及可行的行动策略等。会议由基金与The Grayson-Jockey Club Research Foundation、赛马博彩征税委员会及日本中央竞马会共同筹办。

马会行政总裁兼基金董事会成员应家柏表示：「纯种赛驹安全及福祉一直是马会所秉持的目标。我们已建立全面的马匹福祉计划，涵盖赛驹由进口、训练、竞赛，以至退役后的照顾与安排。马会也致力透过持续科研促进全球马匹福祉的发展。马会捐款6亿港元，于2020年成立基金；而基金至今已拨款逾6,000万港元，资助全球46项与马匹相关的科学研究。」

他续称：「是次国际会议是推动全球协作及促进马匹福利的重要里程碑。面对社会期望提升及赛马运作环境持续变化，会议有助加深各方对这些迫切议题的了解。我深信赛马业界与科研界将携手合作，把最新的科研结果转化为切实可行的政策及方案，以应对赛马业界共同面临的挑战。」

多位讲者于会议期间分享洞见，启发与会者探视科学可以如何切实地提升纯种赛驹匹的生活质素。

马会赛马事务执行总监兼基金董事会成员夏定安表示：「赛马是一项真正的全球性运动，各地在赛驹福利方面所面对的挑战均有共通之处。我很高兴看到业界代表对会议的正面回响，并一同在会上探讨了一些业界最迫切的议题及探索实证为本的解决方案，内容涵盖肌肉骨骼、心肺呼吸及胃部疾病等纯种马常见健康问题及伤患的预防与及早诊断，以至在伤患追踪及规例制订中的数据应用，以及如何促进全球的跨专业协作网络。

他补充，会议对科研人员尤其是当中年轻一代意义非凡，为他们提供机会在会议期间分享研究成果，前辈及同侪连系，以及投入参与致力推动马匹福祉的全球网络。部分与会研究人员更获得基金提供拨款资助。

为加深与会者对赛马运动的认识，赛马干事、高级赛马行政人员、监管人员、兽医及科研人员获邀于会期前亲临马会举办的「2025浪琴香港国际赛事」体验现场的炽热气氛，于全球赛期其中一个最精彩的赛日，近距离见证世界草地王者的诞生。
 

